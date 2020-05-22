Україна передасть Міжнародному трибуналу докази проти Росії в справі про захоплення кораблів

Україна збирається передати до Міжнародного трибуналу з морського права меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року.
Як повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, меморандум підписаний заступником міністра закордонних справ Євгеном Єніним (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Дмитро Кулеба
"Сьогодні, як і передбачено процедурами трибуналу, ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд арбітражного трибуналу. Цей документ, який називається "Меморіал України"... Факти, зображення, докази, юридична позиція – все тут системно, якісно викладено. І призначений агент України в міжнародних судових інстанціях в справах проти Росії, це мій заступник Євген Єнін", – пояснив він.
На думку Кулеби, Росія повинна відповісти за порушення конвенції ООН з морського права, за утримання протягом 9 місяців українських моряків і за утримування протягом 11 місяців українських кораблів.
"Ми не хочемо помсти, ми хочемо справедливості. І я як міністр, і команда Міністерства закордонних справ, уряду, Офісу президента, наші юридичні радники, Офіс генерального прокурора – всі, кожен орган, задіяний в цьому процесі, – ми хочемо тільки одного – справедливості, і ми цієї справедливості будемо домагатися всіма доступними для нас засобами, і безумовно, що Міжнародний трибунал з морського права – це один з таких засобів", – сказав глава МЗС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас три моряки отримали поранення. Окупанти незаконно помістили їх у московську в'язницю, звинувативши у "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня 2019 року суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві й Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
17 листопада українські кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" в Керчі. Вони пішли Керченською протокою у бік Чорного моря на зустріч із рятувально-буксирним загоном ВМС України.
20 листопада в Очаків (Миколаївська область) прибули українські військові кораблі, які були захоплені Росією в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.
Стало відомо, що Росія завдала трьом кораблям ВМС України, які були захоплені в листопаді 2018 року, збитків на суму понад 55,5 млн гривень.
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