Україна передасть Міжнародному трибуналу докази проти Росії в справі про захоплення кораблів

Україна збирається передати до Міжнародного трибуналу з морського права меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року.

Як повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, меморандум підписаний заступником міністра закордонних справ Євгеном Єніним (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дмитро Кулеба

"Сьогодні, як і передбачено процедурами трибуналу, ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд арбітражного трибуналу. Цей документ, який називається "Меморіал України"... Факти, зображення, докази, юридична позиція – все тут системно, якісно викладено. І призначений агент України в міжнародних судових інстанціях в справах проти Росії, це мій заступник Євген Єнін", – пояснив він.

На думку Кулеби, Росія повинна відповісти за порушення конвенції ООН з морського права, за утримання протягом 9 місяців українських моряків і за утримування протягом 11 місяців українських кораблів.

"Ми не хочемо помсти, ми хочемо справедливості. І я як міністр, і команда Міністерства закордонних справ, уряду, Офісу президента, наші юридичні радники, Офіс генерального прокурора – всі, кожен орган, задіяний в цьому процесі, – ми хочемо тільки одного – справедливості, і ми цієї справедливості будемо домагатися всіма доступними для нас засобами, і безумовно, що Міжнародний трибунал з морського права – це один з таких засобів", – сказав глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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