Україна передасть Білорусі докази злочинів вагнерівців, – Аваков
Правоохоронні органи України передадуть Білорусі дані, які підтверджують злочини бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер".
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляється на сайті МВС. Він уточнив, що вже провів консультації з офіційними представниками країни.
"МВС та інші правоохоронні органи України мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. Весь масив інформації буде переданий білоруській стороні. Ми сподіваємося, що це допоможе незалежній Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій найманців ПВК "Вагнер"", – йдеться у повідомленні.
Аваков наголосив, що Київ зацікавлений в екстрадиції затриманих бойовиків, які вчинили злочини на території України.
Глава МВС уточнив, що вже провів низку консультацій про взаємодію з офіційними представниками Білорусі.
"Нестабільність і спровокована напруженість у Білорусі нами розцінюється як ситуація, яка загрожує Україні зокрема. У нас теж усе починалося з "зелених чоловічків" та "іхтамнєтів", а потім прийшли загони Гіркіна, Безлера й інші, хто почав в Україні гібридну війну, що забрала десятки тисяч життів, яка триває більше шести років", – зазначив Аваков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК "Вагнер".
Усього в країну прибуло понад 200 найманців, нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
З'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу "миротворця".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати і виправдовуватися.
За словами держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, до 200 бойовиків перебувало на території країни, 33 затримані, зараз тривають пошуки інших.
У Міністерстві закордонних справ заявили, що деякі із затриманих бойовиків групи Вагнера мають українське громадянство.
Адміністрація президента Росії не визнає українське громадянство затриманих.
Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на видачі вагнерівців, які воювали на Донбасі.