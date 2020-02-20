Україна передала Гаазькому трибуналу докази проти Росії

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов зустрівся з представниками Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Вони обговорили збір доказів про вторгнення і окупацію Росією частини Донбасу і Криму.

Як повідомляється на сайті Офісу генпрокурора, сторони також приділили увагу конкретним кейсам про злочини, скоєні на тимчасово окупованих територіях України, а також крокам для подальшого аналізу російсько-українського конфлікту.

Мамедов підкреслив, що українські прокурори на центральному рівні здійснюють процесуальне керівництво у приблизно 300 масштабних кримінальних провадженнях про російську агресію. Крім того, обласні прокуратури займаються більш ніж 12 тисячами кримінальних проваджень.

Гаазький трибунал news.bigmir.net

"За шість років збройної агресії ми вже маємо певний досвід розслідування і кримінального переслідування за злочини проти людяності та військові злочини. Зараз ініціювали внесення змін до національного законодавства для імплементації норм міжнародного гуманітарного права (МГП), а також ратифікації Римського статуту", – сказав заступник генпрокурора.

"Також плануємо разом з громадським сектором створити реєстр порушень норм МГП, тобто мова йде про атаки на цивільні об'єкти, вбивства і тортури військовополонених і цивільних осіб. Адже встановлено понад 3500 осіб, які незаконно утримувалися в полоні і піддавалися тортурам та нелюдському поводженню", – додав Мамедов.

Гюндуз Мамедов на зустрічі з представниками Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду Сайт Офісу генерального прокурора України

У цілому з початку збройної агресії Росії проти України Офіс генерального прокурора передав в Гаазький суд 13 інформаційних повідомлень про найтяжчі порушення міжнародного гуманітарного права в Криму і на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський журналіст Олексій Венедиктов анонсував суд в Гаазі у справі катастрофи рейса МН17, де обвинуваченим буде проходити колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін. Він нібито відбудеться вже навесні 2020 року.

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