Україна отримала право екстрадиції Януковича: в Офісі генпрокурора розкрили деталі

Українська прокуратура отримала право почати процедуру екстрадиції колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича.

Як ідеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, це стало можливим після рішення Печерського райсуду Києва від 4 травня про обрання запобіжного заходу у вигляді заочного арешту.

"Вказане рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно В. Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)", – розповіли в прокуратурі.

Розслідуються обставини захоплення влади Януковичем у період вересня-жовтня 2010 року шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень, як президента.

"Зокрема, ці владні повноваження відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року", – відзначили в Офісі генпрокурора.

Віктор Янукович 24 канал

Як писав OBOZREVATEL, ще у січні 2019 року суд над Януковичем виніс вирок: визнання винним і позбавлення волі строком на 13 років.

Януковича визнали винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Однак його виправдали за звинуваченням у пособництві посягання на територіальну цілісність України, що привело до загибелі людей.

За словами колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, Януковичу вдалося втекти з України в лютому 2014 року завдяки тому, що він зі своєї резиденції в Межигір'ї попрямував до Криму, де сховався на базі військово-морських сил Росії. Відтоді колишній президент перебуває на території країни-агресора.