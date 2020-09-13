Україна обміняла курдського бойовика на вагнерівців: як захопили Ісу Озера

В Одесі спецслужби Туреччини за домовленістю з СБУ нібито обманом захопили курдського бойовика Ісу Озера.

Про це пише "Страна" з посиланням на друзів бойовика. Повідомляється, що 11 вересня курд повинен був зустрітися з власником квартири, яку орендував.

"Власник арендованої квартири в одеському житловому комплексі "Сьоме Небо" зателефонував Озеру – той був на роботі на промринку "Сьомий кілометр", і попросив його під'їхати додому на 16:00 для звірки виплат по газовому лічильнику. Іса Озер купив продукти в супермаркеті, приїхав додому, піднявся на ліфті і пропав", – йдеться в публікації.

У Туреччині Озер звинувачується в тероризмі та підробці документів. Однак, як розповіли виданню друзі бойовика, він не займався тероризмом, а був змушений емігрувати з Туреччини через політичні причини.

"Представників партії HDP (Демократична партія народів – ред.) "пресують" по всій Туреччині, так як їх вважають близькими до забороненої Робочої партії Курдистану", – повідомили друзі курда.

Відзначається, що в 2018 році Іса Озер прибув в Україну і подав прохання про політичний притулок. Згідно з опублікованою копією документа, курд мав право легально проживати на території України до 17 жовтня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецькі спецслужби захопили в Одесі бойовика Ісу Озера за домовленістю зі Службою безпеки України.

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