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Україна несе втрати: у госпіталі померли воїни з Донбасу

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У військовому госпіталі Дніпра 31 травня померли двоє українських військових.

Про це повідомила речник голови Дніпропетровської обласної адміністрації Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook.

Так, боєць Об'єднаних сил Юрій Довганик був уродженцем Львова. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. 27 травня йому виповнилося 47 років.

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За словами лікарів, чоловік був госпіталізований у стані коми, він так і не зміг з неї вийти. Помер від важких поранень, несумісних з життям.

Другим померлим став Костянтин Гранів з 92-ї бригади, який був поранений снайпером 27 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був опублікований список воїнів ООС, які загинули у травні.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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