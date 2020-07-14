Україна не вірить у версію Ірану про катастрофу літака МАУ, – МЗС

Марина Ліснічук Розслідування 11:36, 14.07.2020 Оновлено: 11:47, 14.07.2020

Україна не погоджується з версією іранської сторони про те, що збиття літака МАУ під Тегераном трапилося внаслідок людської помилки.

Про заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу 14 липня, який транслювався на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Станом на сьогодні Україна не може погодитися з тим, що літак було збито внаслідок людської помилки. Ми переконані, що це питання має з'ясовуватися в межах кримінального розслідування із встановленням усіх фактів", – наголосив він.

За словами міністра, саме після цього можна буде остаточно стверджувати про ту чи іншу версію збиття українського літака. Тоді як на сьогодні "нав'язування інтерпретацій є помилковим", і обидві сторони розслідування катастрофи мають зосередитися на встановленні юридичних фактів..

"МЗС України повністю готове до юридичної та дипломатичної боротьби і зробить все належне, щоби Іран заплатив найвищу ціну за те, що трапилося", – запевнив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірані причиною катастрофи українського Boeing 737-800, який впав 8 січня біля Тегерана, назвали людський фактор. Зокрема, у звіті іранського Агентства цивільної авіації зазначається, що комплекс ППО, який збив літак помилково, був неправильно налаштований, оскільки напередодні його перемістили.

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