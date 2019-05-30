ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Екстрадиція Саакашвілі в Грузію: юрист дав прогноз

3.4тЧитати матеріал російською

Якщо правоохоронні органи Грузії звернуться до України з вимогою про екстрадицію третього президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі, питання не буде вирішене позитивно.

Таку думку OBOZREVATEL висловив фахівець з екстрадиції Олександр Коваленко. Він нагадав про те, що на сьогодні Саакашвілі має українське громадянство.

"Як відомо, кілька днів тому був скасований указ про позбавлення його українського громадянства. І, як відомо, Україна не видає власних громадян", — нагадав він.

Новини
"Думали, що покусаю": Саакашвілі розповів про зустріч із Порошенком

Коваленко перерахував низку документів, в яких закріплений цей принцип. Зокрема, це Конституція України, Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс України, закон про ратифікацію міжнародних договорів у сфері екстрадиції. "Якщо мова йде про багатосторонні договори, то Україна робила застереження про те, що вона не видаватиме власних громадян", — пояснив Коваленко.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Цензор.НЕТ

Так, "про видачу Саакашвілі правоохоронним органам Грузії в нинішньому його статусі мова не йде", — підсумував фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивПозбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
25
2
Смішно
7
Цікаво
11
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Только в обмен на кредит !!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
леня зе
леня зе
а о моряках звездим.чепушилы.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
Махал Махалыч
Махал Махалыч
леня зе, ты, падаль вонючая - на паРАше порядок наведи! Скот тупой!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

op-