Екстрадиція Саакашвілі в Грузію: юрист дав прогноз

Якщо правоохоронні органи Грузії звернуться до України з вимогою про екстрадицію третього президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі, питання не буде вирішене позитивно.

Таку думку OBOZREVATEL висловив фахівець з екстрадиції Олександр Коваленко. Він нагадав про те, що на сьогодні Саакашвілі має українське громадянство.

"Як відомо, кілька днів тому був скасований указ про позбавлення його українського громадянства. І, як відомо, Україна не видає власних громадян", — нагадав він.

Коваленко перерахував низку документів, в яких закріплений цей принцип. Зокрема, це Конституція України, Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс України, закон про ратифікацію міжнародних договорів у сфері екстрадиції. "Якщо мова йде про багатосторонні договори, то Україна робила застереження про те, що вона не видаватиме власних громадян", — пояснив Коваленко.

Міхеїл Саакашвілі Цензор.НЕТ

Так, "про видачу Саакашвілі правоохоронним органам Грузії в нинішньому його статусі мова не йде", — підсумував фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!