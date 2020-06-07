Україна не повірила заяві Ірану про завершення розслідування катастрофи МАУ

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що заяви іранської сторони щодо нібито завершення розслідування катастрофи літака МАУ не підтверджені жодними документами.
Про це він розповів в ефірі каналу "Україна 24". За його словами, українська сторона розраховує, що Іран перейде до реальних справ.
"З перших днів після катастрофи українська сторона направила вербальну ноту, де були сформовані вимоги забезпечення розслідування, гарантія неповторення подібних ситуацій в майбутньому. Також там йшлося про переговорний процес про компенсацію родичам і авіакомпанії. Сьогодні ми бачимо тільки позитивні медійні сигнали, іншого не спостерігаємо", – сказав він.
За словами Єніна, Україна перебуває на постійному зв'язку з іранською владою і керівництвом ICAO. На його переконання, медійна активність офіційного Тегерану пов'язана із тим, зо країна досі не передала на розшифровку "чорні ящики".
"Специфіка дипломатії в цьому випадку в тому, що ми повинні вірити підписаним документам, а не красивим словам. Зараз Іран наполягає на людській помилці, ми вважаємо, що без завершення кримінального процесу, технічних експертиз і без чорних ящиків некоректно говорити про розслідування. На сьогодні ми перебуваємо в процесі переговорів, пройшли подібний досвід з РФ, і з самого початку формували переговорну позицію, яка може бути використана у світових інстанціях. Хотів би вірити, що Іран зацікавлений в якнайшвидшому завершенні процесу, але ця позиція не підтверджується офіційними документами іранської сторони", – сказав він.
Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що країна "майже завершила" розслідування катастрофи з українським Boeing 737 під Тегераном 8 січня 2020 року. На думку представників Ірану, "чорні скриньки" не містять жодної "важливої" інформації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна очікує від Ірану повного визнання провини у катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім припустили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаїфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати до суду за збитий Boeing МАУ.
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