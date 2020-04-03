Українська сторона не погодилася зі списком осіб, яких окупаційна влада терористичних "Л/ДНР" висловила готовність передати у межах наступного обміну полоненими.

Про це повідомляє hromadske із посиланням на джерела у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.

"Поки ні (не погоджуємося. – Ред.), робота продовжується", – сказав співрозмовник, підкресливши.

"Л/ДНР захотіли обміняти 19 полонених: Україна не пішла на поступки

Також він додав, що Україна не погоджується як зі змістом запропонованого списку, так і з кількістю полонених осіб.

Зазначимо, що 2 квітня так звані "уповноважені з прав людини" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", Дар’я Морозова й Ольга Кобцева назвали списки імен 19 людей, яких можуть передати українській стороні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі детальніше розповіли про 19-х полонених, яких російські терористи "Л/ДНР" зголосилися віддати Україні в рамках нового обміну.

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