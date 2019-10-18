У метро і на ринках: як українцям збувають фальшиві гроші та чого остерігатися надалі

Через введення в Україні тисячних банкнот можуть пожвавитися фальшивомонетники. Оскільки українці ще не точно знатимуть, як виглядають ці купюри, на гачок шахраїв попадуться сотні громадян, здебільшого похилого віку.

Хоча фальшиві гроші в країні ходять і зараз. Починаючи від найпримітивніших підробок, надрукованих на ксероксі, до таких, що і банківські пристрої не відрізняють. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Україну переповнили фальшиві п'ятисотки

Останнім часом в Україні почали масово з'являтися фальшиві 500-гривневі купюри. Про це навіть заявили в НБУ. Там зазначили, що вилучають їх у касах магазинів, на АЗС і у касах метрополітену. Такі банкноти склеєні з двох аркушів паперу, а касири не можуть їх відрізнити навіть за допомогою ультрафіолетових детекторів.

Підроблені 500 гривневі банкноти не можуть відрізнити навіть під ультрафіолетом НБУ

Ці банкноти зразка 2006 року, хоча на них фальшивомонетники друкують, наприклад, дату виготовлення 2014 рік.

"Так відбувається тому, що обладнання фальшивомонетників налаштоване на певну купюру, випущену в певну емісію", – пояснює фінансовий аналітик Олексій Кущ.

В НБУ кажуть, що ці купюри виготовляли за допомогою струминного друку з імітацією ультрафіолетового захисту. "Найбільше фальшивих купюр вилучають у Київській, Львівській, Харківській, Одеській та Черкаській областях", – кажуть у прес-службі НБУ.

У столиці знайшли фальшиві гроші Київ Оперативний

До речі, у вересні харків'яни масово повідомляли про те, що у них з'явилися фальшиві 500-гривневі купюри. Зазвичай їх вручали продавцям на ринках, де перевірити справжність грошей неможливо. Така сама ситуація спостерігається і в Одеській області, а нещодавно про подібні випадки почали повідомляти і в Києві.

Підроблені євро привезли з Туреччини

У столиці затримали 22-річного хлопця, який хотів обміняти фальшиві гривні на долари. Для цього він розмістив в інтернеті оголошення і знайшов покупця. Однак в автомобілі, коли він намагався передати підроблені гроші в обмін на 15 тисяч доларів, обман був помічений.

Шахрая затримали, вдома у нього знайшли 7 млн фальшивих гривень та обладнання для їхнього виготовлення.

У підозрюваного виявили 7 млн підроблених гривень Прокуратура Києва

На початку вересня також у Києві затримали чотирьох фальшивомонетників, якими керував громадянин Казахстану. Вони збували підроблені євро. Першими попалися двоє посередників, які хотіли продати 25 тисяч євро. Під час обшуку у них вдома виявили ще 21 тисячу підроблених євро. А друкували гроші у Туреччині.

Силовики у столиці затримали групу з підробленими євро Прокуратура Києва

У Запоріжжі також затримали групу, яка збиралася збути 30 тисяч фальшивих гривень номіналом по 200 грн. Збували "гроші" вони за допомогою поповнення карткового рахунку через термінали, купуючи товари в магазинах і на ринках. А також пропонували продати банкноти за ціною, нижчою у 2-3 рази.

Що здебільшого підробляють

У поліції кажуть, що 80% фальшивої валюти приходить до нас із Європи та країн Близького Сходу. Причому на око визначити фальшиву купюру дуже складно. Високоякісні підробки пропускають навіть банківські апарати. Зазвичай на таких "грошах" відсутні деякі водяні знаки.

Найчастіше в Україні виявляють підроблені 500 і 200 гривень, 100 доларів і 100 євро.

Найчастіше підробляють гривні номіналом 500 і 200 UBR.ua

"Підробляти дрібні купюри немає сенсу. Тому що, наприклад, собівартість українських грошей досить висока. Наш монетний двір робить якісні гроші, для цього закуповує папір за кордоном. Вони здатні навіть виготовляти гроші для інших країн. Тому виготовлення дрібних фальшивих грошей невигідне, якість висока і собівартість підробки невигідна", – каже Олексій Кущ.

Щоправда, він згадує винятковий приклад. Кілька років тому Україну заповнили 5-гривневі фальшиві купюри, видрукувані навіть на ксероксі.

"У програмному забезпеченні терміналів одного банку була погано налагоджена система. Вона не відрізняла фальшиві 5 гривень від справжніх. І тоді був справжній спалах на підроблені купюри номіналом 5 грн. Ними поповнювали карткові рахунки в терміналах. Потім систему змінили, і все припинилося", – каже Кущ.

Термінали не відрізняли підроблену 5 гривневу купюру від справжньої UBR.ua

Як підробляють гроші

Також фінансовий аналітик підтверджує, що фальшиві євро і долари їдуть до нас з-за кордону. Причому доларів набагато більше. "В принципі на світовому ринку багато підроблених доларів і євро, але наскільки я знаю, євровалюту підробляють рідше. А ось гривні зазвичай друкують у нас", – каже Кущ.

У 2014-15 роках, коли почалася війна на Донбасі, на мирну територію країни також потекли фальшиві гроші зі сходу.

"Річ у тім, що на Донбасі залишилися хороші поліграфічні потужності, зокрема і державний комбінат Держзнак. І можна було фальшувати все що завгодно на високому рівні, і наповнити Україну фальшивими грошима. Тоді банки серйозно посилили контроль за прийомом банкнот, системного сплеску не відбулося", – каже Кущ.

Фальшивками з окупованого Донбасу можна було наповнити всю країну

Крім цього існують і старовинні способи підробки грошей, які досі дають свої результати. Це коли на 1 доларі доклеюють нуль або навіть два нулі. Буває, що купюри просто розрізають навпіл, а потім доклеюють до них фальшиву частину.

З введенням банкноти у 1000 гривень почнеться сплеск підробок

Також є побоювання, що із введенням у країні грошей номіналом 1000 гривень почнеться хвиля фальшивок. "Люди ще точно не знатимуть, як виглядає нова купюра. Щоразу, коли в обіг вводять велику банкноту, з'являються ті, хто на цьому заробляє. Можуть таким чином обманювати людей похилого віку, розповідаючи казки про грошову реформу", – вважає Кущ.

Так виглядатиме нова банкнота номіналом 1000 грн НБУ

Є і ще один тип підробки, розрахований на людей, які погано розуміються на валюті. Це коли австралійський долар видають за фунт стерлінгів, або африканські долари видають за канадські тощо.

Де збувають підроблені "гроші"

А збувають фальшивки на ринках, у магазинах, у транспорті, у метро. Там де багато людей і немає можливості перевірити купюру. Причому обдурюють як продавців, так і самі продавці обдурюють покупців.

"Ми купували печиво в кіоску у Києві на Сирці, на зупинці 16 тролейбуса. Дали 500 грн, бо інших грошей не було. Продавець дала здачу, дві купюри по 200 грн. І тільки вдома ми виявили, що гроші сувенірні, на них так і було написано. Звісно, продавщиця свою провину заперечувала", – розповідає киянка Олена Чорна.

Сувенірні 200 грн Фантик

"Якщо йдеться про великі масштаби, то такі гроші збувають на чорному ринку. Не секрет, що 47% економіки у нас у тіні. Тому при великих операціях обміну валют у позабанківських установах можна отримати порцію фальшивих купюр. При купівлі нерухомості у тіні, при неофіційних розрахунках. У промислових масштабах може йтися про десятки мільйонів фальшивих грошей, там відбуваються серйозні операції", – говорить Кущ.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!