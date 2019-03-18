"Україна нам мачуха": Гоблін-Аксьонов зганьбився новою заявою про Крим

"Глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов поскаржився, що Україна ображала півострів, поки вони не "повернулися" до РФ.

Окупант в інтерв'ю ТАСС заявив, що в України до регіону було лише споживацьке ставлення.

"Просто було споживацьке ставлення до Криму з боку органів влади України, посадових осіб. Всі хотіли тільки землю і море. Хотіли щось вивезти звідси, приїхати на літо відпочивати, на човні покататися — на цьому підтримка Криму завершувалася. Україна до нас як мачуха ставилася, ми їй були непотрібні насправді. Росія до нас ставиться як мама — і влада, і люди. ми відчуваємо, що ми вдома", — розповідав Аксьонов.

Маріонетка Кремля зазначив, що їхні очікування після анексії "справдалися".

"У кримчан є почуття гордості за свою країну, впевненість у власних силах, є впевненість у завтрашньому дні, є розуміння, що у нас системно працюють органи влади... Подивіться, що в Україні коїться, в інших країнах. Сьогодні Росія — одна з найстабільніших країн світу", — підсумував окупант.

Сергій Аксьонов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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