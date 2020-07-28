Україна може вийти з режиму перемир'я на Донбасі: Резніков назвав умову

Україна має право вийти з режиму перемир'я на Донбасі через порушення тиші російсько-окупаційними військами.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає УНІАН. За його словами, таке право Україна має згідно зі статтею 40 Гаазької конвенції 1907 року.

"Ця конвенція регулює закони і звичаї ведення війни. У статті 40 цієї конвенції досить чітко сформульовано, що в разі порушення перемир'я однієї зі сторін інша сторона має право на вихід із цього перемир'я до відновлення бойових дій", – заявив він.

Резніков також наголосив, що українська армія має право відкривати вогонь на Донбасі в цілях самооборони, згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

Нове перемир'я на Донбасі Резніков назвав "іще однією спробою дати шанс Мінським угодам спрацювати", наголосивши, що ключова мета України – безпечна реінтеграція окупованих територій.

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