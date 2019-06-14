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/Розслідування

"Разом зі США": Тука анонсував удар по експансії Путіна в Криму

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Україна спільно зі США може "серйозно нівелювати російську експансію" на території анексованого Криму.

Київ може запропонувати себе як партнера Вашингтона, – сказав OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб України Георгій Тука.

В контексті заяви, "яку поки що не спростовано", про можливе військове співробітництво Росії і Туреччини, зокрема, про те, що "Туреччина збирається закупити у Росії комплекси С-400" і "вкрай негативну реакцію", яку цей факт викликав у США, заступник міністра зауважив:

"Не знаю, чим закінчиться ця історія, але якщо дійсно ми є свідками того, що відносини між Сполученими Штатами і Туреччиною в сфері військово-економічного співробітництва погіршуються, то, з моєї точки зору, це досить гарний шанс для нашої країни перехопити ініціативу стратегічного партнера США в акваторії Чорного моря – після того, як погіршаться взаємовідносини між США і Туреччиною".

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Тука переконаний: Україна може запропонувати себе США "у статусі партнера".

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У цьому контексті він сказав: "У нас є вихід в акваторію Чорного моря, у нас досить вдале розташування берегової лінії. Використання сучасних засобів озброєння дозволить досить серйозно нівелювати російську експансію на території Криму".

Як писав OBOZREVATEL:

  • Міністерство оборони США попередило Туреччину, що в разі закупівлі у РФ С-400 її чекають серйозні проблеми.

  • У відповідь на це президент країни Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не має наміру відступати від рішення.

  • Пізніше Ердоган заявив, що Анкара вже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400. "Я не кажу, що Туреччина купить С-400, я говорю, що ми їх вже купили. Це завершена справа", – наголосив він.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Георгій Тука
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Украина это мясная прокладка между Россией и Западом.
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Н Олег
Н Олег
тук-тук, тука... чево уж, Турция, давай и Германию замените -- в качестве стратегычного партнера...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Раньше считал его самым умным среди животных...ан нет...такой же баран как и остальные.
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