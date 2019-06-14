"Разом зі США": Тука анонсував удар по експансії Путіна в Криму

Україна спільно зі США може "серйозно нівелювати російську експансію" на території анексованого Криму.

Київ може запропонувати себе як партнера Вашингтона, – сказав OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб України Георгій Тука.

В контексті заяви, "яку поки що не спростовано", про можливе військове співробітництво Росії і Туреччини, зокрема, про те, що "Туреччина збирається закупити у Росії комплекси С-400" і "вкрай негативну реакцію", яку цей факт викликав у США, заступник міністра зауважив:

"Не знаю, чим закінчиться ця історія, але якщо дійсно ми є свідками того, що відносини між Сполученими Штатами і Туреччиною в сфері військово-економічного співробітництва погіршуються, то, з моєї точки зору, це досить гарний шанс для нашої країни перехопити ініціативу стратегічного партнера США в акваторії Чорного моря – після того, як погіршаться взаємовідносини між США і Туреччиною".

Навчальні стрільби ракетних катерів Тихоокеанського флоту РФ, ілюстрація News Front

Тука переконаний: Україна може запропонувати себе США "у статусі партнера".

У цьому контексті він сказав: "У нас є вихід в акваторію Чорного моря, у нас досить вдале розташування берегової лінії. Використання сучасних засобів озброєння дозволить досить серйозно нівелювати російську експансію на території Криму".

Як писав OBOZREVATEL:

Міністерство оборони США попередило Туреччину, що в разі закупівлі у РФ С-400 її чекають серйозні проблеми.

У відповідь на це президент країни Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не має наміру відступати від рішення.

Пізніше Ердоган заявив, що Анкара вже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400. "Я не кажу, що Туреччина купить С-400, я говорю, що ми їх вже купили. Це завершена справа", – наголосив він.

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