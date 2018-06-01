Україна модернізує бойову авіацію за стандартами НАТО

Державне підприємство "Одеський авіаційний завод" презентувало новий напрямок своєї діяльності, що стосується модернізації бойової авіації, зокрема літаків-розвідників Су-24МР, які зараз стоять на озброєнні Повітряних сил України.

Керівництво заводу представило іноземним партнерам перспективний проект розвитку на минулому кілька днів тому міжнародної конференції, в якій взяли участь військові аташе країн НАТО, передає "Думська".

Як розповів головний конструктор Валентин Гостищев, заводчани розробили кілька варіантів модернізації машини, які передбачають установку нових радіоелектронних систем. Це повинно забезпечити нові, більш широкі можливості ведення розвідки.

Основну увагу фахівці Одеського авіаційного приділили наступним напрямкам:

збільшення дальності виявлення наземних цілей;

забезпечення відповідності засобів навігації, зв'язку і посадки вимогам ІКАО та НАТО;

збільшення якості об'єктивного контролю бортових систем;

оперативне отримання розвідувальної інформації.

Відзначається, що на підприємстві вже завершили перший етап дослідно-конструкторських робіт, незабаром повинен з'явиться перший дослідний зразок нового виробу.

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"Якщо ми пройдемо всі узгодження, і машина сподобається нашим військовим, ми зможемо серйозно завантажити потужності заводу цією продукцією. Повна заміна всього обладнання розвідників на нову, більш досконалу електроніку має на увазі загальний ремонт планера і багатьох агрегатів літака. Це серйозна, копітка і кваліфікована робота, і у нас є фахівці, здатні її виконати", - заявив генеральний директор підприємства Віталій Юхачов.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Одеський авіаційний завод провів нові випробування літака Y1 "Дельфін".