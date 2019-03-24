Україна істотно посилила кордон: росіяни вибухнули погрозами

На лінії українсько-російського кордону посилені заходи безпеки у зв'язку з підвищенням рівня загрози у період президентської кампанії і виборів президента України.

Таку заяву зробив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає "УНН". "... Там посилені прикордонні наряди як у пунктах пропуску, так і поза ними, проводяться також й інші заходи в контрольованих прикордонних районах іншими правоохоронними органами", – уточнив він.

За його словами, ситуація на кордоні з Росією залишається досить напруженою, але контрольованою. Зокрема, прикордонники продовжують фіксувати випадки направлення тимчасово окупованих територій завербованих російськими спецслужбами громадян України.

"112 Україна"

З початку 2019-го Держприкордонслужба відмовила у в'їзді на територію України понад 2 тис. громадян Російської Федерації.

Російські пропагандистські ЗМІ тут же розтиражували цю заяву. Причому, в коментарях росіяни не поскупилися на погрози і панічні висловлювання. "Звичайно, Росія буде нападати ...!", "Ну, які укріплення проти бронетанкових дивізій при підтримці стратегічної авіації Росії, якщо вже дійде?" – пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше місія ОБСЄ на Донбасі помітила комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва.

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