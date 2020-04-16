Україна і терористи "Л/ДНР" провели унікальний обмін полоненими: всі подробиці і списки

У четвер, 16 квітня, відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Україною і російськими терористами "Л/ДНР", які орудують на Донбасі. У підсумку Україна повернула 20 своїх громадян (з них – двоє військових), а на тимчасово окуповані території поїхали 14 осіб.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з хронологією подій і списком звільнених українців.

Обмін з "ДНР"

Перший етап обміну стартував вранці в Донецькій області, на КППВ Майорське. В результаті сторони обмінялися людьми по формулі "10 на 9" (одна людина відмовилася бути переданою Україні). Обмін з терористами завершився о 10:00.

Обмін полоненими з "ДНР" Офіс президента України

За його підсумком в Україну повернулися такі громадяни:

1. Алакоз Олександр (цивільний)

2. Гриненко Микола (військовий)

3. Ілюхін Микола (цивільний)

4. Карась Володимир (правоохоронець)

5. Костєв Євген (цивільний)

6. Помеляйко Олександр (цивільний)

7. Садовський Олександр (цивільний)

8. Сірик Вадим (цивільний)

9. Шайдов Віктор (військовий)

Обмін полоненими з "ДНР" Офіс президента України

Обмін полоненими з "ДНР" Офіс президента України

Обмін з "ЛНР"

Другий етап розпочався о 12:40 біля міста Щастя на Луганщині. Там Україна і терористи "ЛНР" обмінялися полоненими за формулою "11 на 4". Спочатку планувалося, що "ЛНР" отримає 7 осіб, але троє полонених відмовилися повертатися на окуповану територію. Остаточно узгоджений обмін полоненими між Україною і окупантами завершився приблизно о 13:10.

Обмін полоненими з "Л/ДНР" СБУ

"ЛНР" віддала Україні:

1. Желдака Віталія (цивільний)

2. Можаєва Валентина

3. Миронича Сергія

4. Полозова Миколу (цивільний)

5. Попову Алевтину (громадянська)

6. Русинова Сергія (цивільний)

7. Сливку Івана (цивільний)

8. Сливку Олександра (цивільний)

9. Табачного Олександра (цивільний)

10. Штиля Олександра (цивільний)

11. Яковенка Олександра (цивільний)

Обмін полоненими з "Л/ДНР" СБУ

Обмін полоненими з "Л/ДНР" СБУ

В СБУ акцентували увагу на тому, що вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше людей, ніж передала. Також в спецслужбі розповіли, що після повернення громадяни України повинні обов'язково пройти процедури обсервації та перевірки. Крім того, з ними будуть на контакті соціальні служби з питань адаптації та реабілітації.

Хто був в списках на видачу терористам?

Як пише ТСН, Україна погодилася видати терористам 16 осіб, проте в ОРДЛО повернулися 14 з них.

1. Васін Олег Анатолійович – 19 липня 1963 року народження

2. Колос (Колосов) Віктор Михайлович – 11 жовтня 1959 року

3. Лазаренко Олексій Олександрович – 13 жовтня 1985 року

4. Ларкін Олександр Михайлович (Миколайович) – 23 лютого 1975 року

5. Скрипник Сергій Миколайович – 6 серпня 1970 року

6. Слатов Юрій Васильович – 4 липня 1965 року

7. Сустретов Сергій Сергійович – 8 квітня 1987 року

8. Чигорян Віталій Валерійович – 16 грудня 1991 року

9. Якоб Дмитро Дмитрович – 1 листопада 1978 року

10. Астахов Владислав Сергійович – 27 лютого 1997 року

11. Бижко Дмитро Андрійович – 23 листопада 1993 року

12. Бойко Ярослав Миколайович – 16 червня 1992 року

13. Гогічаєв Ельбрус Іванович – 20 листопада 1960 року

14. Офлідіс Дмитро Костянтинович – 30 липня 1984 року

15. Харитонов Леонід Владиславович – 4 вересня 1973 року

16. Яворчук Андрій Миколайович – 17 вересня 1972 року

Зазначимо, що в цьому списку були одіозні терористи злочинних угруповань "Л/ДНР":

Олег Васін – 57-річний вже колишній бойовик так званої "ДНР" з позивним "Комбат". Він брав участь у блокуванні в Дружківці українських військових на початку війни 2014 року. Васіна затримали співробітники СБУ. У вересні 2019 його засудили до п'яти років ув'язнення.

Олександр Ларкін – 45-річний житель Мар'їнки (Донецька область). Він засуджений за кількома статтями – наприклад, за ст. 258 КК – терористичний акт.

Юрій Слатов – житель Донецька. Об'єднані сили затримали його на одному з блокпостів української армії в квітні 2019 року. Красноармійський міськрайонний суд Донецької області 4 грудня 2019 року засудив Слатова до 8,5 років ув'язнення за ч. 3. ст. 258 КК України – "Створення терористичної групи чи терористичної організації".

Леонід Харитонов – громадянин Росії. Восени 2019 року його затримали співробітники контррозвідки СБУ. За даними слідства, Харитонов, хімік за освітою, готував теракт на військовому аеродромі в Умані Черкаської області.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися визначити список осіб для обміну і нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

А 8 квітня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи Україна остаточно домовилася про взаємний обмін осіб, утримуваних на окупованих територіях Донбасу, до Великодня.

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