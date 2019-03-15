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"Україна і Росія йдуть на переговори": в "ДНР" вибухнули сенсацією щодо Криму та Донбасу

1.4тЧитати матеріал російською

Серед "чиновників" "Донецької народної республіки" поширюється інформація, що скоро Україна почне з Росією переговори по Донбасу.

Про це в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук, додавши, що такі чутки засновані на переговорах Києва з Москвою про визнання окупації Криму.

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"У окупаційних адміністраціях "ДНР" все більш активно циркулюють чутки про те, що "в кінці травня – початку літа" між Україною і РФ нібито почнуться прямі переговори про визнання Криму російським і підписання "нового договору про мирне вирішення проблеми Донбасу". Особливо активно дана тема обговорюється в середній ланці "державних службовців" "ДНР", – повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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