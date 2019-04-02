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"Україна і Білорусь йдуть у прірву": Гіркін вибухнув зухвалими погрозами

2.8тЧитати матеріал російською

Екс-ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що Білорусь, як і Україну, чекає прірва, якщо вони підуть шляхом боротьби за незалежність.

Крім того, він висловив упевненість, що обидві країни нібито не чекає нічого хорошого, доки вони не об'єднаються з Росією. Своїми імперськими роздумами терорист поділився в ефірі "Рой ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Гіркін

Ігор Гіркін

Скріншот відео

"У тій ситуації, в якій перебуває Україна, це в підсумку все одно приведе в глухий кут. На мій погляд, не існує взагалі варіантів виходу із загального глухого кута всіх трьох слов'янських держав — України, Росії і Білорусі — без їхнього об'єднання і переформатування під час цього об'єднання. Взагалі немає варіантів, просто немає", — підкреслив він.

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"В кінці й в України, й у Білорусі, що б не робили, які б тактичні дії не здійснювали різні фланги чинних еліт, вони все одно приведуть у прірву. Відкладену або близьку, але, все ж таки", — самовпевнено додав Стрільців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гіркін висміяв заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що країна-агресор буде захищати православних в Україні після надання їй Томосу. За словами бойовика, єдине, що може зробити путінська влада — це знову сховатися за спинами жінок і дітей, як це було на Донбасі.

Також екс-ватажок "ДНР" визнав, що Україна здобуде перемогу над окупантами на Донбасі. Він погодився, що ЗСУ значно перевершують "ополченців" як за чисельністю, так і за потужністю.

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Теми
Війна на Донбасіросійська пропаганда
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
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bender bender
bender bender
Советую идиоту поднятся лифтом в какой-нибудь рєсторанчик...
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