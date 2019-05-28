"Україна хоче в 2013-й!" Казарін назвав головну проблему війни з Росією

Кремль не збирається припиняти війну з Україною, тому що Росія хоче повернутися в СРСР.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін у відеоблозі на "Радіо Свобода", охарактеризувавши поведінку РФ (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"У чому головна проблема нинішньої війни? Всі мріють про різне. Європа хоче назад у 2013 рік: зняти санкції, торгувати з Росією, брати у Москви гроші. В 2013-му не потрібно скидатися на НАТО, боротися з пропагандою і шукати альтернативи російському газу. Україна теж хоче в 2013 рік, хоче повернути території, відновити контроль над кордоном, заробляти на взаємній торгівлі", — сказав він.

Павло Казарін

"У 2013-му не потрібно отримувати похоронки з фронту, витрачатися на армію і воювати з ядерною державою. Але тільки сама Росія у ніякий 2013-й повертатися не збирається. Для російського керівництва родова травма — це 1991-й — розпад Союзу, парад суверенітетів і програш у холодній війні. Кремль не збирається обнуляти останні п'ять років через одну просту причину — тому що він хоче обнулити останні 28", — завершив журналіст.

"Кремль не збирається обнуляти останні п'ять років по одній простій причині. Тому що він хоче обнулити останні 28"



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* Погляди, висловлені в відеоблозі, передають точку зору автора і не завжди відображають позицію редакції pic.twitter.com/ZjybgAoUev - Крим.Реаліі (@krymrealii) 28 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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