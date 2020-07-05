Україна готується до вторгнення Росії з Криму, – командувач ВМС

Кирило Лютий Розслідування 23:05, 5.07.2020 Оновлено: 23:50, 5.07.2020

Україна готується до можливого наступу Росії з території Криму на Херсонську область.

Таку заяву зробив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю "Думській", відповідаючи на питання про загрозу прориву РФ заради доступу до води з Дніпра.

"Я не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося", – сказав він.

Неїжпапа, говорячи також про Донбас, додав, що в разі повномасштабної військової конфронтації з РФ втрат не уникнути.

"І наших воїнів, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміє – хоча в країні сьомий рік йде війна", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна поверне всі окуповані території.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Довгі роки ветеранів принижували і не чули, потрібно вирішувати проблеми, – Зеленський

Хотите, я вам объясню, как президент управляет страной?

Звільнення Слов'янська та Краматорська: українці згадали історичний день 2014-го. Фото та відео

Зеленський в День ВМС пообіцяв повернути усі території України

У Грецію не пустили туристів із Києва: вони ночували в ізоляторі без їжі і води