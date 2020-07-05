Україна готується до вторгнення Росії з Криму, – командувач ВМС
Неїжпапа не виключає, що РФ почне наступати на Херсонську область
Він пригрозив використанням ракетного комплексу "Нептун"
За словами командувача ВМС, в разі бойових дій втрати можуть бути навіть серед мирного населення
Олексій Неїжпапа, фото - dumskaya.net.
Україна готується до можливого наступу Росії з території Криму на Херсонську область.
Таку заяву зробив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю "Думській", відповідаючи на питання про загрозу прориву РФ заради доступу до води з Дніпра.
"Я не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося", – сказав він.
Неїжпапа, говорячи також про Донбас, додав, що в разі повномасштабної військової конфронтації з РФ втрат не уникнути.
"І наших воїнів, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміє – хоча в країні сьомий рік йде війна", – зазначив він.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна поверне всі окуповані території.