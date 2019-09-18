Повне відведення військ на Донбасі: ЗСУ готуються до масштабної операції

Командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко відзвітував про підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж усієї лінії розмежування.

"Таке завдання визначено Начальником Генерального штабу Збройних сил України, міністром оборони України і главою держави. Ми до цього готові заради поліпшення життя наших громадян і, врешті-решт, все буде залежати від дзеркальних дій із протилежного боку", – цитує його слова прес- центр ООС.

Відведення військ "112 Україна"

Також Кравченко розповів про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте і Петровське.

"Такі райони планувалося створити ще в 2016 році, але до сьогоднішнього дня вони залишаються мілітаризованими. Переконаний у тому, що це буде наступним кроком після Станиці Луганської", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що відведення українських військ на Донбасі – ризикований, але виправданий крок.

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