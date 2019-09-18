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18 вересня • оновлено в 12:21
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/ Розслідування

Повне відведення військ на Донбасі: ЗСУ готуються до масштабної операції

1.9т Читати матеріал російською

Командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко відзвітував про підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж усієї лінії розмежування.

"Таке завдання визначено Начальником Генерального штабу Збройних сил України, міністром оборони України і главою держави. Ми до цього готові заради поліпшення життя наших громадян і, врешті-решт, все буде залежати від дзеркальних дій із протилежного боку", – цитує його слова прес- центр ООС.

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Відведення військ

Відведення військ

"112 Україна"

Також Кравченко розповів про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте і Петровське.

"Такі райони планувалося створити ще в 2016 році, але до сьогоднішнього дня вони залишаються мілітаризованими. Переконаний у тому, що це буде наступним кроком після Станиці Луганської", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що відведення українських військ на Донбасі – ризикований, але виправданий крок.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Хочется посмотреть как отвод будут осуществлять украинские батальоны сс, героически завоевыющие серую зону!!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
На пятый год гражданской войны, до свiдомо MAHДАйнутой мpaзоты дошло, что надо войска разводить ради улучшения жизни наших граждан????? Определились все таки, что и стой и с той сторон украинцы?
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Дудко Олег
Дудко Олег
Героически захваченные посёлки в нейтральной серой зоне придётся освобождать. Жабячие стрибки взад.
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