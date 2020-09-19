Чем ближе широкомасштабные военные мордо-игрища под названием "Кавказ - 2020" (официально пройдут 21.09. - 26.09.), тем больше интересных новостей поступает из наших родных пенатов.

Оказывается, одновременно с активизацией совместных военных мероприятий по линии НАТО-Украина в рамках не менее масштабных военных учений "Объединённые усилия - 2020" сама Украина проводит целый комплекс мероприятий по наращиванию боевых возможностей собственных вооружённых сил.

Так, по сообщению командующего Териториальной обороной Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майора Анатолий Баргилевича, которое обнародовала сегодня такая себе "служба по связям с общественностью" Командования Сухопутных войск (надо гвоздь забить в бошку тому, кто придумал переиначить старые добрые пресс-службы в эти уродливые порождения)... в ходе учений будет полностью развёрнута система управления ТрО... от стратегического до тактического уровней (с практическим разворачиванием подразделений ТрО).

Планируется, что будут развёрнуты не только штабы зон и районов ТрО но и собственно сами бригады - с этой целью будет привлечено более 7000 резервистов...

Украинские генералы планируют в ходе этого "учебного" разворачивания потренироваться в применении бригад ТрО, причём, как в автономном режиме управления ими при помощи штабов зон и районов ТрО (естетственно с участием глав областных и районых администраций что уже вызвало у последних подъём воинственного пыла... местные выборы тут как раз "в жилу" случились), так и в режиме совместных действий с ВСУ, НП и НГ.

Самое интересное, что присходит это всё будет - во всех областях Украины, ну в прилегающих к российской и беларусской границе, с особым усердием.

Фактически, можно вполне констатировать, что Украина на время мордорских игрищ "Кавказ -2020", ПРАКТИЧЕСКИ разворачивает ВСЮ свою систему ТрО и приводит её в повышенную степень боевой готовности.

Все же прекрасно понимают, что если наша система управления ТрО УЖЕ будет развёрнута ещё ДО "российских учений" (с сформированными штабами, системами связи и взаимодействия, органами обеспечения и логистики), то сформировать в каждой области по 1-2 батальона ТрО, а то и полноценной бригады, можно будет куда быстрее и качественнее, нежели с бухты-барахты... Тем более, когда этим процессом будут рулить непосредственно главы госадминистраций в качестве руководителей штабов ТрО.

Образно говоря, фактически, "каркас", основа ТрО уже будут готовы, причём уже переведённые в режим "практического функционирования", останется нарастить собственно "мышцы" ТрО на нужном оперативно-тактическом или стратегическом направлении... под прикрытием тех самых 7000 "резервистов".

Честно сказать, не ожидал такой предусмотрительности от нашего ГШ и Командования Сухопутных войск.

Задумка смотрится весьма неплохо.

Вопрос только - как это всё сработает на практике.