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Україна екстрадувала великого наркобарона-втікача до Ізраїлю: що відомо

1.8т Читати матеріал російською

Генеральна прокуратура України в ніч на 18 серпня екстрадувала до Ізраілю засновника онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амоса Дова Сільвера, який раніше втік.

За даними прес-секретаря ГПУ Лариси Сарган в Twitter, злочинця відправили на літаку до Ізраїлю, де він отримає своє покарання.

"Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль", – повідомила Сарган.

Амос Дов Сільвер

Амос Дов Сільвер

Соц мережі

Тим часом, в Ізраїлі авторитетне видання Israel national news підтвердило, що рано вранці, 18 серпня, Сільвер прибув за місцем призначення. Більш докладної інформації поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні Амос Дов Сільвер, затриманий в Києві навесні 2019 року, вийшов з СІЗО. Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець пояснила, що 10 липня Київський апеляційний суд відпустив підозрюваного під домашній арешт.

Амос Дов Сільвер

Амос Дов Сільвер

Юрій Бутусов / Facebook

Наркозлочинець втік від поліції 15 серпня. В аеропорт його доставили прямо з Верховного суду України, щоб екстрадувати до Ізраїлю. Перед відправкою з нього зняли електронний браслет, і він пішов в зал дьюті-фрі. Саме там його сліди нібито і зникли. Пізніше з'ясувалися подробиці провальної операції.

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Місце
Україна
Тег
марихуана
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