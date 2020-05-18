До Грузії з України екстрадували одного з лідерів терористичної організації "Ісламська держава" Цезаря Тохосашвілі на прізвисько "Аль Бара Шишані".

Про це повідомила пресслужба СБУ 18 травня. Літак Boeing 737-700 NG авіакомпанії SkyUp доставив Тохосашвілі в супроводі конвою в аеропорт Тбілісі 17 травня, поінформувала Служба державної безпеки Грузії (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Справа Тохосшавілі буде слухатися в Тбіліському міському суді.

У Грузії екстрадували Аль Бара Шишані Колаж

Громадянин Грузії перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу. Влітку 2018 року він незаконно прибув в Україну, використавши підроблений паспорт.

Екстрадиція Аль Бара Шишані ssu.gov.ua

"Аль Бара Шишані" співробітники української спецслужби затримали 12 листопада 2019 року в Київській області.

Правоохоронці з'ясували, що з 2012 року він обіймав посаду аміра джамаата "Ахадун Ахат" у провінції Латакія Сирійської Арабської Республіки.

У 2013 році терорист зайняв одну з найвищих посад в ІДІЛ – заступника військового аміра, відомого як "Абу Умар аш-Шишані".

"Аль Бара Шишані" з терористами ІДІЛ ssu.gov.ua

У 2016 році він поїхав до Туреччини. В Україні Тохосашвілі продовжив координувати діяльність спеціальних організацій ІДІЛ, т.зв. "амніятів".

За даними грузинських ЗМІ, терорист є уродженцем Панкіської ущелини. Тохосашвілі входив до найближчого оточення вбитого в 2016 році одного з лідерів ІДІЛ Тархана Батірашвілі (Абу Умар аш-Шишані), якого західні ЗМІ називали "військовим міністром" організації. Батірашвілі також був вихідцем із Панкіської ущелини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Служба безпеки України затримала в столиці учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".