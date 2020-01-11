"Україна досі розслідує вину екіпажу!" У Луценка забили на сполох через катастрофу літака МАУ

Офіс генпрокурора України досі не перекваліфікував кримінальне провадження у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані, незважаючи на зізнання останнього.

На це звернула увагу прессекретарка колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. "Розбудіть хтось Офіс прокурорів! Бо ці дипломовані прокурори зі збільшеними зарплатами досі розслідують вину екіпажу!" – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

З моменту офіційних заяв іранської влади минуло вже близько п'яти годин.

Сарган акцентувала на тому, що в цій ситуації на сайті Офісу генпрокуратури вранці з'явилися менш важливі новини, але жодного слова про трагедію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Пізніше президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їхній літак Boeing 737 у Тегерані (Іран) 8 січня зазнав аварії не випадково.

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