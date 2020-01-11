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11 січня • оновлено в 12:29
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"Україна досі розслідує вину екіпажу!" У Луценка забили на сполох через катастрофу літака МАУ

2.8т
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Офіс генпрокурора України досі не перекваліфікував кримінальне провадження у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані, незважаючи на зізнання останнього.

На це звернула увагу прессекретарка колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. "Розбудіть хтось Офіс прокурорів! Бо ці дипломовані прокурори зі збільшеними зарплатами досі розслідують вину екіпажу!" – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

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З моменту офіційних заяв іранської влади минуло вже близько п'яти годин.

Сарган акцентувала на тому, що в цій ситуації на сайті Офісу генпрокуратури вранці з'явилися менш важливі новини, але жодного слова про трагедію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Тег
МАУ
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Сарган акцентировала на том, что в этой ситуации на сайте Офиса генпрокуратуры утром появились менее важные новости, но ни слова о трагедии..." - они еще ОТ-ДЫ-ХА-ЮТ. Тяжелый день прошлый был.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Почему кортавая тварь вор алкаш и подонок ещё не в тюрьме?не переживай Юра тебя украинцы и в Англии)))найдут не сомневайся своей смертью ты не подохнешь однозначно за свои делишки)))))))
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Южный Гарик
Южный Гарик
Ну да, предыдущий прокулол, до сих пор бы расследовал российский след
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