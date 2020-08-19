Україна домовилася про нові ділянки розведення військ на Донбасі й обмін полоненими

На засіданні ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі були узгоджені 20 ділянок розмінування та чотири нових ділянки розведення сил та засобів.

Про це 20 серпня повідомила пресслужба Офісу президента на офіційному сайті. Уточнюється, що засідання відбулося в форматі відеоконференції.

"У безпековій групі були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту "Нормандської четвірки" від 9 грудня 2019 року", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що це дасть змогу просунутися у виконанні домовленостей лідерів "нормандського" формату, досягнутих у Парижі, та наблизитися до проведення нового саміту в Берліні.

Також українські представники підтримали розробку рамкового рішення ТКГ щодо протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу.

Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил.

"У межах гуманітарної робочої групи було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб", – підкреслили в ОП.

Київ акцентував увагу на виконанні всіх домовленостей про підтвердження списків на обмін і підтвердив інформацію про осіб, яку запитували учасники консультацій.

"Україна очікує на дзеркальні та симетричні дій від іншої сторони", – йдеться в повідомленні.

Під час обговорення підсумків роботи економічної групи йшлося про те, що українське підприємство з водозабезпечення продовжуватиме здійснювати на постійній основі постачання питної води українському населенню, що мешкає в ОРДЛО.

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік під час засідання наголосив, що після запровадження пакету додаткових заходів з консолідації режиму припинення вогню з 27 липня загалом дотримується режим тиші. На початку серпня, як сказав він, СММ ОБСЄ не фіксувала жодного порушення.

Також впродовж 24 днів на Донбасі внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовий.

Українська сторона під час роботи групи з політичних питань наголосила на необхідності виконання "нормандських" домовленостей, зокрема продовження роботи над законодавством з метою імплементації "формули Штайнмаєра".

Леонід Кравчук проінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод. Останній був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ТКГ заявили, що нова зустріч радників зовнішньополітичних відомств у рамках "Нормандського формату" може відбутися 28 серпня.