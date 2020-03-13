Україна через коронавірус закриває кордони для іноземців

Україна через 48 годин внаслідок загрози поширення смертельного коронавірусу COVID-19 на два тижні закриває кордони для іноземних громадян.

Про це на брифінгу 13 березня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Сьогодні також стало відомо про смерть 71-річної зараженої коронавірусом мешканки Радомишля в Житомирській області. Вона стала першою жертвою коронавірусу в Україні.

"Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить зараз усі установи, всі країни про те, що кордони України для іноземних громадян на два тижні будуть закриті. Через два тижні, залежно від того, як розвиватиметься ситуація, ми будемо ухвалювати рішення Радою національної безпеки та оборони", – повідомив Данілов.

Коронавірус в Україні

Він пояснив, що всі громадяни України мають можливість повернутися додому. Але ті, хто приїде з країн, де лютує коронавірус, будуть поміщені на карантин.

"Всі громадяни України, які сьогодні перебувають за кордоном, матимуть можливість повернутися в нашу країну. Але ті українці, що прибули з країн, де лютує коронавірус, будуть проходити певні процедури обсервації", – наголосив глава РНБО.

Крім того, Данілов запевнив, що через тиждень всі пункти пропуску на кордоні України будуть забезпечені експрес-тестами на коронавірус.

"Через тиждень всі пункти пропуску мають бути забезпечені експрес-тестами, всі матимуть можливість проходити ці експрес-тести. Це стосуватиметься всіх пунктів перетину кордону, які залишаться (функціонувати. – Ред.) на той час у нашій країні. І обов'язково всі медичні установи також матимуть ці тести", – зазначив він.

Додамо, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" через коронавірус призупинила виконання рейсів із Києва у Рим і Мілан. У пресслужбі зазначили, що рейси PS305/306 між Києвом і Римом будуть скасовані в період з 15 березня 2020 року до 8 квітня 2020 року.

Рейси PS311/312 між Києвом і Міланом будуть скасовані в період з 15 березня 2020 року до 14 квітня 2020 року.

Рейси PS335/336 між Києвом і Венецією скасовані на період з 12 березня 2020 року до 12 квітня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 134 тисяч осіб, а померло вже майже 5 тисяч пацієнтів.

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