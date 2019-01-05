''Україна — багата країна'': Царьов зробив несподівану заяву у Москві

У мережі спливло відео з екс-нардепом від Партії Регіонів, прихильником ''русского міра'' Олегом Царьовим, де він називав Україну багатою країною і розхвалив її політику.

Так, один з ідеологів ''відділення'' Донбасу в ефірі прокремлівського телеканалу заявив, що в Україні добре розвинена економіка (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Україна – багата країна, допомагає МВФ. Україні не дадуть впасти. Ситуація не така погана, як іноді здається звідси", – здивував своєю заявою російський пропагандист.

Царьов пояснив, що гривня є стабільною валютою як для країни, на території якої йде війна.

"Проведена бюджетна децентралізація. Досить багато правильних рішень зроблено, які дозволяють країні розвиватися", – визнав Царьов.

Олег Царьов Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у серпні Царьов зізнався, що Росія зазнала фіаско в Україні, і незабаром військові дії можуть переміститися на територію анексованого нею півострова Крим.