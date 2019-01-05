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''Україна — багата країна'': Царьов зробив несподівану заяву у Москві

13.8тЧитати матеріал російською

У мережі спливло відео з екс-нардепом від Партії Регіонів, прихильником ''русского міра'' Олегом Царьовим, де він називав Україну багатою країною і розхвалив її політику.

Так, один з ідеологів ''відділення'' Донбасу в ефірі прокремлівського телеканалу заявив, що в Україні добре розвинена економіка (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Україна – багата країна, допомагає МВФ. Україні не дадуть впасти. Ситуація не така погана, як іноді здається звідси", – здивував своєю заявою російський пропагандист.

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Царьов пояснив, що гривня є стабільною валютою як для країни, на території якої йде війна.

"Проведена бюджетна децентралізація. Досить багато правильних рішень зроблено, які дозволяють країні розвиватися", – визнав Царьов.

Олег Царьов

Олег Царьов

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у серпні Царьов зізнався, що Росія зазнала фіаско в Україні, і незабаром військові дії можуть переміститися на територію анексованого нею півострова Крим.

Особа
Олег Царьов
Місце
Росія
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Царев пожил в Педерашке и немного поумнел. Это доказательство того, что всех любителей пидарашенского мирка нужно отправлять на ПМЖ в Пидороссию - ситуация их там быстро вылечит.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
паРАШНая Педерация ( Россия) занимает 1/9 ЧАСТЬ СУШИ ЗЕМЛИ... ЖОПА ЧЕЛОВЕКА занимает 1/9 ЧАСТЬ ТЕЛА... Россия - это вонючая ЖОПА ЗЕМЛИ, с ДЕРЬМОМ и с 80-90 млн ГЛИСТОВ !
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6
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
УКРАИНА была умом и руками СССР... Россия - всего лишь ЖОПОЙ, не умеющей ничего, кооме как ЖРАТЬ и СРАТЬ !
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8
0
Наумов Виктор
Наумов Виктор
ЕбашьРусню Андрей, всегда была вонючей жопой и была дотационной республикой в СССР! Бюджет СССР открыт - только селюкам это энать не надо - хатка, свиньи огород...
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