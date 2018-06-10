Угода зі слідством? Заступники Луценка таємно зустрілися зі Ставицьким: з'явилися аудіо

Журналісти отримали документальні підтвердження, що високопоставлені співробітники Генеральної прокуратури зустрічалися з чиновниками часів Януковича, щоб домовитися про результати їхніх кримінальних справ.

Як стверджує "Слідство.Інфо", заступники генпрокурора України Євген Єнін і Анжела Стрижевська таємно зустрічалися з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким в Ізраїлі.

Журналістам вдалося роздобути навіть аудіозапис розмови, яка відбулася 13 листопада 2016 року в одному з готелів Тель-Авіва і тривала близько години.

На думку "Слідства.Інфо", саме через зустріч справу Ставицького передали в суд тільки цієї весни, хоча вона була готова ще півтора роки тому.

На зустріч Ставицький прийшов у супроводі рабина Олександра Левіна. Також там були присутні українські адвокати підозрюваного екс-міністра Інна Рафальська та Ігор Бойко, а також ізраїльський адвокат Євген (прізвище розчути не вдалося. - Ред.).

Під час розмови Енін повідомив, що обох заступників уповноважив на розмову сам генеральний прокурор.

На аудіо чутно, як співрозмовники обговорюють перекваліфікацію справи Стрижевського і збираються переходити до умов домовленості, але ніяких конкретних угод досягнуто не було.

На думку журналістів, ця зустріч могла мати на меті схиляння Ставицького до угоди зі слідством.

Енин в інтерв'ю "Слідству.Інфо" зазначив, що угода зі слідством обов'язково передбачає викривальні показання підозрюваного і для таких переговорів зазвичай обирається "нейтральний майданчик".

Стрижевская в коментарі виданню відмовилася коментувати зустріч, посилаючись на таємницю слідства.

При цьому сам Енін повідомив, що неформальних зустрічей зі Ставицьким не було.

Журналісти також публікували ще один аудіозапис - телефонної розмови між, ймовірно, Ставицьким і невстановленою особою на ім'я Коля.

Розмова відбулася в червні 2017 року, через сім місяців після зустрічі в ізраїльському готелі. Під час неї співрозмовники обговорюють посередництво Колі між Ставицьким і Анжелою, ймовірно, у кримінальній справі екс-міністра.

За словами Колі, перед його зустріччю з Анжелою підозрюваний екс-міністр повинен передати 200 (ймовірно, тисяч доларів. - Ред.). Це нібито вимога самої Анжели.

"Запитати Анжелу Стрижевську про ймовірність такої домовленості не вдалося - вона поклала трубку під час розмови з журналістом Слідства.Інфо. Зв'язатися з Едуардом Ставицьким через його адвокатів для отримання коментарів також не вийшло", - зазначають журналісти.

Сам Енін в коментарі "Громадському" назвав оприлюднені записи провокацією і пообіцяв надати докладні пояснення 12 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році прокурора ГПУ заарештували через справи з оточенням Ставицького.