Ситник не задекларував 1 млн рублів від продажу нерухомості в Криму

Директор НАБУ Артем Ситник не вказав у декларації скандальний факт угоди на окупованій території. Сім'я "антикорупціонера" переоформила земельну ділянку за російським законодавством і продала за рублі. Про це свідчать виписки з російських реєстрів, договір купівлі-продажу та інші документи, що підтверджують факт угоди, зареєстрованої окупаційною владою.

Тільки за ст. 366-1 Кримінального кодексу України (Недостовірне декларування) Ситник може отримати до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

У розпорядженні редакції OBOZREVATEL опинилися копії документів, що підтверджують укладання угоди в окупованому Криму сім'єю Артема Ситника. Йдеться про ділянку Б-65 (кадастровий номер 8536900000:07:001:0226) в садовому товаристві "Міраж" у Нахімовському районі Севастополя, яку його дружина оформила на себе за російським законодавством (новий, російський кадастровий номер – 91:04:007001:139) і продала за 900 тисяч російських рублів. У 2015 році Ганна Ситник, дружина Артема Ситника, дала доручення на право відчуження майна громадянці РФ Небивайловій. Того ж дня Артем Ситник дав своїй дружині згоду на відчуження вказаної ділянки, що також підтверджується документально.

1 серпня 2017 року реєстраційними органами окупаційної влади РФ у місті Севастополь незаконно зареєстровано право власності Ситник Ганни Миколаївни на земельну ділянку площею 0,0416 га в Севастополі. Того ж дня родина через посередника продала ділянку за 900 000 російських рублів (продавчиня – Ситник Г.М.), з яких 6600 російських рублів сплатили в російський бюджет у вигляді мита. Фактично ж ділянка була продана ще дорожче – за 2 000 000 російських рублів, про що свідчать розміщені оголошення про купівлю-продаж.

Можна по різному трактувати українське законодавство про декларування, однак в деклараціях ні дружини Ситника, ні самого Артема Ситника операції з відчуження нерухомості й отримання коштів від її продажу у терміни, визначені нормами закону, відображені не були, як і не були сплачені податки в Україні. На цій підставі редакція OBOZREVATEL звертається до Державного бюро розслідувань із повідомленням про скоєння Ситником Артемом Сергійовичем правопорушення, пов'язаного з недостовірним декларуванням (ст.366-1 Кримінального кодексу України). Моральну ж сторону цієї угоди залишимо на совісті директора НАБУ.

Нагадаємо, що раніше головний свідок у справі про корупцію директора НАБУ, Микола Надейко розповів, як зустрічав на прохання Ситника людей з грошима з окупованого Криму. Вони привезли кошти за ділянку з окупованого Криму, ночували в Ситника, і він же відвозив цих посередників у аеропорт.

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