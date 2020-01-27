Головна Новини
27 січня • оновлено в 12:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Уй*буй звідси!" У Харкові ексдепутат зібрав мітинг за російську мову, але його закидали яйцями

2.6т
Читати матеріал російською

У понеділок, 27 січня, в Харкові на мітингу на підтримку російськомовних шкіл закидали яйцями його організатора ексдепутата міськради, голову місцевого осередку ОПЗЖ Андрія Лесика.

Як повідомляє Status Quo, акція проходила будівлі Будинку рад на вулиці Сумській. На мітинг прийшло до 30 осіб, при цьому на місці чергували 60 поліцейських.

На місце акції явилися представники Нацкорпуса разом з харківським лідером осередку Костянтином Нємічєвим. Між ним і Лесиком сталася словесна перепалка, де ексдепутату кричали: "А ну, давай, Уй*буйзвідси!".

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

Після чого в учасників мітингу полетіли яйця. У конфлікт втрутилася поліція, яка розвела боку. Учасників акції правоохоронці посадили в автобус і відвезли.

Обережно, на відео 18+

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

Status Quo

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

Status Quo

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

Status Quo

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

Status Quo

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

Status Quo

Мітинг у Харкові

Мітинг у Харкові

Status Quo

Новина доповнюється ...

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Харків
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
2
Смішно
19
Цікаво
8
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Посмотрите, до чего политика пУтина по отношению к Украине привела.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
васильевич василий
васильевич василий
Значит Харьков тоже в Россию скоро уйдет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги