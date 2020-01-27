У понеділок, 27 січня, в Харкові на мітингу на підтримку російськомовних шкіл закидали яйцями його організатора ексдепутата міськради, голову місцевого осередку ОПЗЖ Андрія Лесика.

Як повідомляє Status Quo, акція проходила будівлі Будинку рад на вулиці Сумській. На мітинг прийшло до 30 осіб, при цьому на місці чергували 60 поліцейських.

На місце акції явилися представники Нацкорпуса разом з харківським лідером осередку Костянтином Нємічєвим. Між ним і Лесиком сталася словесна перепалка, де ексдепутату кричали: "А ну, давай, Уй*буйзвідси!".

Мітинг у Харкові

Після чого в учасників мітингу полетіли яйця. У конфлікт втрутилася поліція, яка розвела боку. Учасників акції правоохоронці посадили в автобус і відвезли.

Обережно, на відео 18+

Мітинг у Харкові Status Quo

Мітинг у Харкові Status Quo

Мітинг у Харкові Status Quo

Мітинг у Харкові Status Quo

Мітинг у Харкові Status Quo

Мітинг у Харкові Status Quo

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