Ударили обличчям у машину: в Криму знову затримали журналіста, який збунтувався проти Путіна

У Ялті в анексованому Криму вже вдруге за рік затримали журналіста Євгена Гайворонського, який збунтувався проти "русского міра".
Інцидент трапився у вівторок, 22 жовтня, близько 13:00. Про це з посиланням на його сестру Дарину повідомляють "Крим.Реаліі".
За її словами, під час затримання активіста вдарили обличчям об поліцейську машину. Подробиці він встиг розповісти сестрі в телефонній розмові.
Євгена Гайворонського затримали в Криму
atr.ua
"Його затримали співробітники центру "Е" на вулиці Садовій в Ялті. Зараз із поліції привезли до мирового суду на вулиці Васильєва. Його звинувачують у невиконанні рішення суду, який йому призначив примусове лікування від нібито наркотиків", – розповіла Дарина.
Примітно, що за два тижні до затримання окупанти повернули журналістові український паспорт, вилучений ще навесні під час обшуку в квартирі, яку він знімав у Ялті.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 березня в Криму затримали ялтинського журналіста Євгена Гайворонського, який закликав рятувати півострів від окупації.
7 квітня він вийшов на свободу з ізолятора тимчасового утримання окупованого Сімферополя.
Гайворонський не раз відкрито закликав Росію забратися з півострова.
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