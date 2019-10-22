Ударили обличчям у машину: в Криму знову затримали журналіста, який збунтувався проти Путіна

У Ялті в анексованому Криму вже вдруге за рік затримали журналіста Євгена Гайворонського, який збунтувався проти "русского міра".

Інцидент трапився у вівторок, 22 жовтня, близько 13:00. Про це з посиланням на його сестру Дарину повідомляють "Крим.Реаліі".

За її словами, під час затримання активіста вдарили обличчям об поліцейську машину. Подробиці він встиг розповісти сестрі в телефонній розмові.

Євгена Гайворонського затримали в Криму atr.ua

"Його затримали співробітники центру "Е" на вулиці Садовій в Ялті. Зараз із поліції привезли до мирового суду на вулиці Васильєва. Його звинувачують у невиконанні рішення суду, який йому призначив примусове лікування від нібито наркотиків", – розповіла Дарина.

Примітно, що за два тижні до затримання окупанти повернули журналістові український паспорт, вилучений ще навесні під час обшуку в квартирі, яку він знімав у Ялті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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