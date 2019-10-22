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22 жовтня • оновлено в 17:33
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/ Розслідування

Ударили обличчям у машину: в Криму знову затримали журналіста, який збунтувався проти Путіна

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У Ялті в анексованому Криму вже вдруге за рік затримали журналіста Євгена Гайворонського, який збунтувався проти "русского міра".

Інцидент трапився у вівторок, 22 жовтня, близько 13:00. Про це з посиланням на його сестру Дарину повідомляють "Крим.Реаліі".

За її словами, під час затримання активіста вдарили обличчям об поліцейську машину. Подробиці він встиг розповісти сестрі в телефонній розмові.

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Євгена Гайворонського затримали в Криму

Євгена Гайворонського затримали в Криму

atr.ua

"Його затримали співробітники центру "Е" на вулиці Садовій в Ялті. Зараз із поліції привезли до мирового суду на вулиці Васильєва. Його звинувачують у невиконанні рішення суду, який йому призначив примусове лікування від нібито наркотиків", – розповіла Дарина.

Примітно, що за два тижні до затримання окупанти повернули журналістові український паспорт, вилучений ще навесні під час обшуку в квартирі, яку він знімав у Ялті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Валевич Борис
Валевич Борис
Проклятый иуда - теперь наслаждайся "русским миром"
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филипп филипыч
филипп филипыч
в украине решение суда можно не выполнять?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Иметь укропаспорт - уже диагноз, а когда глянешь на его фотку, то первоначальный диагноз подтверждается.
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Крым Андрей, Мой тебе совет, не подходи к зеркалу! А то увидишь лицо полностью лишенное интеллекта да еще и с рогами.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Крым Андрей, ну,все..Хватит!The end!
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