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14 квітня • оновлено в 16:59
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Удар з неба: в Україні випробували дрон-камікадзе "Грім". Фото і відео

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Український дрон-камікадзе "Грім", розроблений НВП "Атлон Авіа", пройшов льотні випробування.

Під час навчань були випробувані системи управління БПЛА та алгоритми виявлення цілей, передає Defense Express.

"Під час випробувань були відпрацьовані режими польоту, характерних для бойового використання "Грома" – максимальна швидкість і перевантаження при маневруванні в районі виконання бойового завдання. Одночасно з цим ми протестували алгоритми виявлення і наведення на ціль", – розповів директор "Атлон Авіа" Артем В'юнник.

Дрон-камікадзе "Грім"

Дрон-камікадзе "Грім"

"Грім" має бойову частину вагою в 3,5 кг, загальну злітна вага в 10 кг, може розганятися до 120 км/год і перебувати в повітрі 60 хвилин. За виявлення цілей відповідає оптична станція з потужною камерою, яка дозволяє виявляти навіть малорозмірні цілі з висоти понад 1200 метрів.

Дрон-камікадзе "Грім"

Дрон-камікадзе "Грім"

"Грім" може оснащуватись різними видами бойових частин, осколково-фугасною, кумулятивною та термобаричною.

Дрон-камікадзе "Грім"

Дрон-камікадзе "Грім"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися нові кадри випробувань модернізованої ракети "Вільха-М".

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
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Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
на али купили?
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ни щ е б р о д ы р у к о ж о п ы е. Позорище на весь мир...)))
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