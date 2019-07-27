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Злий одесит
Злий одесит
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Удар по безвизу: новый вектор кремлевской дискредитации

17.9т Читати матеріал російською

Предоставление Украине безвиза стало сокрушительным ударом по российской пропаганде. Долгий бюрократический процесс постоянно поддавался критике и укроинофобским прогнозам со стороны кремлёвских и прокремлевских СМИ с целью создать ареол несбыточности данной мечты.

Когда же безвиз был дан, открыв врата ЕС перед украинцами, имеющими занимательно больше юридических привилегий перед гражданами гибридной федерации, из-за поребрика раздался тихий вопль. Вопль, наполненный как чисто человеческой завистью, так и осознанием того, что старания на украинофобском фронте были слиты в ноль. Однако кремлевская стратегия тут же сменила свой вектор дискредитации.

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И вот, параллельно с тем как Украина получила безвиз, в СМИ всё чаще стали появляться материалы, связывающие нашу страну с ИГИЛ. В частности, любимейшей темой не только российских, но и аффилированных оккупантами украинских журналистов, стало размещение на территории Украины перевалочных баз террористов ИГИЛ. При этом подобные материалы зачастую подавались под соусом упоминания про безвиз и свободный доступ в Европу террористов.

Проблемой подобного рода псевдо-журналистских псевдо-расследований было то, что они абсолютно не соответствовали действительности, о чем прекрасно знали соответствующие структуры в странах ЕС. А потому, все попытки создать дискредитирующую Украину информационную волну с жесткой привязкой на ИГИЛ Кремлю не удалось.

Тем не менее, наши гибридные соседи не оставляют попыток на данном поприще, и после неудач с эфемерным ИГИЛ взялись за то, что у них целиком и полностью находится под контролем, и, увы, но имеет место быть…

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Так, согласно докладу чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), в Чехии возросло число преступлений, совершенных представителями русскоязычного криминального мира, члены которого проникают в страну по загранпаспортам жителей оккупированных территорий Украины, полуострова Крым и части Луганской и Донецкой областей.

Таким образом, одним махом Россия решила сразу две задачи. Первая – наводняет страны ЕС представителями своего криминалитета, с созданием не просто ОПГ, а полноценных ячеек, которые могут быть использованы в самом широком спектре. Вторая – дискредитация Украины в глазах её соседей, как страны, через которую, благодаря безвизу, проникают криминальные элементы.

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И, откровенно говоря, использовать такой сценарий для Кремля намного полезнее, нежели с выдуманным украинским ИГИЛ. Ведь, по сути, оккупированные территории это настоящий рассадник бандитизма и подделка официальных документов, там попросту поставлена на поток.

С другой стороны, в ЕС данное обстоятельство тоже прекрасно понимают и как мне кажется, в ближайшее время, жителей оккупированных территорий, или тех, кто пользуется поддельными документами с данного региона, пытающихся выехать в ЕС, будут в ходе таких вояжей на порядок тщательнее проверять. Либо поступят проще – не будут пропускать вообще, без пояснения причины.

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Автор
Злий одесит Злий одесит
Теми
Безвізовий режим з ЄС російська пропаганда
Тег
пропаганда
Джерело
Джерело: ЖЖ Злого одессита
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
злой-гандурас , МАЛЕНКИЙ , ты помянул ДЕДУШКУ-НАЦИСТА ? а уже с утра ГАДИШЬ , ШАКАЛ !
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Какой вопль еплан ты конченый))) это дикий ржач с тупых лишенцев))) гейсоюз выдал безвиз с одной лишь целью: дешёвая рабсила не имеющая прав, т.к. нелегально устроена, которую в любой момент можно отправить коленом под зад обратно в какляндию.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Тарас Бор, Ога, идёт, особенно в пшекии, где вашего небрата каждый раз паны то пи3дяT, то в кидают на бабло))) для вас тупеньких эта лапша про борьбу с нелегалами, но нелегалов от этого меньше не становится))
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Тарас Бор
Тарас Бор
Чорный Сашко,какие же вы дегенераты, обитатели Страны Победившего Идиотизма!В ЕС наоборот идёт борьба с нелегальным трудоустройством.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Калоедусу всё меньше грантов приходит. Крымский пандерлох ваще заткнулся со своим "в Крыму отдыхающих нема", укрождва слилась по полной программе!)))))))) СЛАВА РОССИИ! ШАХТЁРАМ СЛАВА!
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