Удар по авторитету: Генпрокуратура Польщі розкритикувала "антибандерівський" закон

Генпрокуратура Польщі вважає неконституційним одне з положень скандального закону про Інститут національної пам'яті (ІНП), який передбачає покарання за заперечення злочинів "українських націоналістів" проти поляків.

Про це йдеться у позиції відомства для Конституційного суду країни щодо документа, який знаходиться на розгляді в КС, повідомляє "Укрінформ".

Прокуратура просить визнати неконституційним положення, яке передбачає, що "дія закону застосовується до громадянина Польщі та іноземця, які вчинили злочин, незалежно від законодавства місця (країни) вчинення злочину".

У Генпрокуратурі зазначають, що погоджуючись на додавання положення про покарання за кордоном, польський законодавець не взяв до уваги, що ефективність застосування цього положення за межами країни може бути невисоким.

"Це може призвести до зворотніх результатів, ніж це передбачалося, і як наслідок - до поставлення під сумнів авторитету Польщі, яка не зможе виконати цю норму законодавства", - йдеться в обгрунтуванні відомства.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Польщі анонсували зміну "антибандерівського закону".