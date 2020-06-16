Учасник обміну, виданий "ДНР", знову потрапив у СІЗО України

Із "ДНР" на підконтрольну Україні територію втік обміняний житель Мар'їнки Сергій Пастухов, який раніше був засуджений за вбивство полковника СБУ.

За словами так званої омбудсменки "ДНР" Дар'ї Морозової, його нібито затримали незаконно, за те, що він просто купався в ставку. Про це повідомляють окупаційні інтернет-ресурси.

"15 червня мені стало відомо про затримання військовослужбовцями ЗСУ учасника обміну 29 грудня 2019 року Сергія Пастухова 1982 року народження", – заявила вона.

Зазначається, що Пастухов переплив ставок у районі непідконтрольного українській владі селища Олександрівка (недалеко від Мар'їнки). Так він опинився на підконтрольній Україні території, але водночас фактично незаконно перетнув лінію розмежування.

Відомо, що на протилежному березі втікача затримали правоохоронці, направивши його до Кураховського районного відділу поліції. Зараз він нібито перебуває у слідчому ізоляторі в Маріуполі. Хоча, що саме послужило причиною такого вчинку Пастухова – не уточнюється.

Нагадаємо, що в Україні Сергій Пастухов був засуджений до 12 років позбавлення волі за вбивство полковника контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша. Пізніше його передали представникам окупаційної влади ОРДЛО під час обміну пінними 29 грудня 2019 року. Досі він перебував у "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, двічі полонений український патріот Григорій Сінченко зміг втекти з підвалу терористів "ДНР", де його піддавали тортурам.