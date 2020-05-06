Учасник обміну полоненими з "Л/ДНР" потрапив за ґрати: в чому підозрюють українця

Учасник обміну полоненими 16 квітня 2020 року Олександр Содовський узятий під варту. Він звинувачується в шахрайстві в особливо великому розмірі та несанкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів.

Рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва 30 квітня, передає видання "Ґрати". За Содовського призначена застава в розмірі 420 тис. 200 гривень.

Адвокат заявив, що його підзахисний залишиться в СІЗО, оскільки в нього немає необхідної суми, щоб оплатити суму застави.

Обмін полоненими Ілюстрація

Зазначається, що кримінальну справу проти чоловіка було порушено ще 14 березня 2018 року. Тоді Садовського уже тримали в ув'язненні бойовики.

"Медійна ініціатива за права людини" повідомляє, що чоловік був співробітником охорони пунктів обміну валют, один із яких 22 квітня 2014 року було пограбовано, при цьому загинула операторка.

Розслідування злочину почалося ще до контролю окупантами Донецька, а суд – після. У результаті незаконний "суд ДНР" "засудив" Садовського до довічного ув'язнення.

У в'язниці "ДНР" українець перебував шість років – із кінця травня 2014 року, – і перед обміном був помилуваний.

Із 2018 року родичі ув'язненого намагалися внести його ім'я до списків на обмін.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак пообіцяв, що робота зі звільнення полонених із територій Росії і "Л/ДНР" триватиме доти, поки останній в'язень не опиниться вдома.

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