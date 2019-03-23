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"Уб'ють за 5 хвилин!" Вчений назвав головний страх Путіна

2.6тЧитати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін панічно боїться ракетної бази США, яку вони нібито побудували в Румунії.

Звідти ракети зможуть долетіти до його резиденції в Сочі, і саме тому Путін вирішив захопити Крим, адже там можна встановити протиракетне озброєння. Таку точку зору висловив блогер і вчений з Латвії Андріс Параудзінс у Facebook.

"І ось цю ракету "Томагавк" він боїться більше за усе на світі. Тому, а не через інші причини, був захоплений Крим – щоб поставити заслін всемогутньому "Томагавку". Саме тому були зачищені Абхазія і Осетія, вони розташовані дуже близько до його резиденції. Саме тому Крим сьогодні нашпигований озброєнням", – пояснив блогер.

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Томагавк

Томагавк

Wikipedia

Зокрема, на анексованій території розташовані 4 зенітні ракетні системи дивізіону С-400, 2 дивізіону С-300, комплекс "Панцир-С", комплекс "Бук-М2", комплекс "Іскандер" і кілька літаків.

"Майже впевнений, що американці побудували в Румунії базу і розмістили на ній ракети, які зможуть долетіти до його резиденції в Сочі за 5 хвилин і вбити його. А він навіть не встигне злізти з унітазу – замочать у власному сортирі!" – припустив мотиви Путіна вчений.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2018 у Чорне море увійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США USS Carney, оснащений ракетами "Томагавк" і Harpoon.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Д Алексей
Д Алексей
Вату уже и ученые тролят
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
а Пэниус Рвианус шо по этому поводу выдал ..
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ученый из латвии))))) смешно звучит
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