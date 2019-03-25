"Уб'ю на**й!" Рецидивіст на інвалідному візку влаштував терор у будинку для літніх людей

Один із будинків для людей похилого віку в Запоріжжі тероризує колишній засуджений.

Рецидивіст з інвалідністю Олександр, який оселився в геріатричному пансіонаті, вимагає данину з пенсіонерів, знущається над ними та медпрацівниками, розповідається в сюжеті ТСН.

43-річний чоловік навіть у присутності патрульних поводиться буйно. "П***раска! Я тебе вб'ю на**й!" — звернувся той до медсестри, незважаючи на камери і поліцейських, яких викликали в пансіонат, коли колишній засуджений намагався задавити інвалідним візком лікаря.

Скрін відео ТСН

"Він розігнав візок і почав мене збивати ще в коридорі. Я тут вивернулася, а кабінет не могла відкрити", — розповіла про інцидент жінка.

Олександр потрапив до медустанови три роки тому, коли звільнився з колонії і отримав травму хребта.

Одного з пацієнтів чоловік побив, і, погрожуючи ножем, відібрав пенсію. "Люди бояться виходити з кімнат. Він сказав: ви, с*ки, будете боятися, будете сидіти там на сходах. Хіба так можна?" — каже медсестра.

"У мене особисто сюди через нього виклик сьомий. Але йому тільки пишуть штрафи", — зазначив інспектор патрульної поліції Юрій Микитенко.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Запорізькій області раніше судимий чоловік завдав важкі поранення своєму знайомому, а потім, тікаючи від поліцейських, відкрив по них вогонь. Злочинця затримали.

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