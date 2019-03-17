"Уб'ю!" На Одещині школярі по-звірячому били однолітка і знімали на відео. Жорсткі кадри

В одній зі шкіл Одеської області школярі жорстоко били однолітка і знімали це на відео.

Відповідним роликом поділилася мама постраждалого в групі "Батьки SOS" в Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Мого сина побив однокласник. Бив жорстко, по голові ногами. Перед цим бив його в школі. Діти знімали на відео. Вчителі не вжили заходів, міліція уникає, лікар не написав у висновку, що у нього струс мозку. Написав – гематома", – розповіла жінка.

За її словами, хлопець, який бив школяра, сказав, що вб'є. "Бив один, а інший відволікав, теж однокласник. Той, що відволікав, сказав: "краще б ми тебе добили". Ніхто не вживає заходів. Дільничний жодного разу мені не зателефонував. Навпаки, не відповідає на дзвінки", – йдеться в повідомленні.

Судячи з кадрів, однокласникам було абсолютно байдуже, коли хлопчика били. При цьому на задньому фоні звучить: "Не знімай". У мережі гнівно відреагували на черговий прояв булінгу в українській школі. Користувачі порадили звертатися до прокуратури.

"Ті, хто дивиться і не чого не роблять, такі ж виродки, як і той, що б'є", "Найміть адвоката або хоча б проконсультуйтеся – юрист, знаючи закони, підкаже, як правильно діяти. І вже точно зверніться до іншого лікаря зі скаргами на самопочуття, попросіть докладно описати стан і побої", "Пишіть заяву в прокуратуру на дільничного, подавайте заяву в поліцію", – порадили користувачі.

"У прокуратуру подати в сусідньому місті, якщо в вашому не реагують, і відео підкріпити", – додали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 січня 2019 року в Україні набув чинності закон №2657-VIII про протидію булінгу, що передбачає адміністративну відповідальність за насильство і цькування в школі. В Україні подібні випадки почастішали.

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