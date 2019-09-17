Убивцю Гонгадзе можуть відпустити? З'явилися підозрілі дані

Ексначальник Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій Пукач, який відбуває довічне ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, може опинитися на волі.

Про це йдеться у статті KyivPost. Зазначається, що він продовжує подавати касації з проханням змінити покарання і зменшити його до 15 років.

Водночас звертається увага на досить підозрілий нюанс: Пукач різко змінив свої свідчення. Якщо раніше він стверджував, що разом із ним повинні сидіти експрезидент Леонід Кучма і його помічник Володимир Литвин, то тепер каже, що "перевищив повноваження".

Олексій Пукач "24"

"Я можу визнати, що перевищив свої повноваження, і це призвело до смерті Гонгадзе. Я вже відбув повний термін за цей злочин. Вони не мали права дати мені довічне", – заявив Пукач.

Крім того, у 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували термін за законом Савченко. Тепер, якщо суд задовольнить касацію, він може вийти на свободу.

Наступне засідання щодо Пукача суд проведе 9 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня в Україні вшановували пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе, вбитого в 2000 році. Саме цього дня 19 років тому він зник, а 2 листопада в Таращанському лісі було виявлено обезголовлене тіло, в якому впізнали Гонгадзе.

Рік тому Михайло Бродський розповів нову версію вбивства Гонгадзе і викрадення Подольського, а також про інші злочини команди другого президента України Леоніда Кучми.

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