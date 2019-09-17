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17 вересня • оновлено в 10:32
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/ Розслідування

Убивцю Гонгадзе можуть відпустити? З'явилися підозрілі дані

1.1т Читати матеріал російською

Ексначальник Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій Пукач, який відбуває довічне ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, може опинитися на волі.

Про це йдеться у статті KyivPost. Зазначається, що він продовжує подавати касації з проханням змінити покарання і зменшити його до 15 років.

Водночас звертається увага на досить підозрілий нюанс: Пукач різко змінив свої свідчення. Якщо раніше він стверджував, що разом із ним повинні сидіти експрезидент Леонід Кучма і його помічник Володимир Литвин, то тепер каже, що "перевищив повноваження".

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Олексій Пукач

Олексій Пукач

"24"

"Я можу визнати, що перевищив свої повноваження, і це призвело до смерті Гонгадзе. Я вже відбув повний термін за цей злочин. Вони не мали права дати мені довічне", – заявив Пукач.

Крім того, у 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували термін за законом Савченко. Тепер, якщо суд задовольнить касацію, він може вийти на свободу.

Наступне засідання щодо Пукача суд проведе 9 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня в Україні вшановували пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе, вбитого в 2000 році. Саме цього дня 19 років тому він зник, а 2 листопада в Таращанському лісі було виявлено обезголовлене тіло, в якому впізнали Гонгадзе.

Рік тому Михайло Бродський розповів нову версію вбивства Гонгадзе і викрадення Подольського, а також про інші злочини команди другого президента України Леоніда Кучми.

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Тема
вбивство Гонгадзе
Особа
Олексій Пукач
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
а шереметовских же отпустили даже не посадив. там почему кипеша нет?
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Бек Евгений
Бек Евгений
Пукач
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Serov Oleg
Serov Oleg
свободу леше пукачу!
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