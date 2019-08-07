Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Убивці відомі? Луценко розповів про прорив у справі Шеремета

652 Читати матеріал російською

У слідства є ймовірні учасники вбивства журналіста Павла Шеремета, однак ці дані потрібно ще довести.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі "Радіо НВ". "Ми бачимо передбачуваних учасників цього злочину, але це необхідно довести низкою слідчих дій", – уточнив він.

Луценко пояснив, що не може розповідати інформацію, яку знає зараз.

Новини
Луценко заявив про відставку і розповів про плани на майбутнє

Павло Шеремет

Павло Шеремет

"112"

Раніше Луценко повідомив, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, яке відбулося три роки тому, з'явилися "гарячі" версії.

Нагадаємо, в Києві 20 липня, в третю річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, проходить акція "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вбивство Павла Шеремета
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
ха))) кто ему верит? поднимите руку
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel