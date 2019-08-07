Убивці відомі? Луценко розповів про прорив у справі Шеремета

У слідства є ймовірні учасники вбивства журналіста Павла Шеремета, однак ці дані потрібно ще довести.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі "Радіо НВ". "Ми бачимо передбачуваних учасників цього злочину, але це необхідно довести низкою слідчих дій", – уточнив він.

Луценко пояснив, що не може розповідати інформацію, яку знає зараз.

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Павло Шеремет "112"

Раніше Луценко повідомив, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, яке відбулося три роки тому, з'явилися "гарячі" версії.

Нагадаємо, в Києві 20 липня, в третю річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, проходить акція "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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