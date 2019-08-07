Убивці відомі? Луценко розповів про прорив у справі Шеремета

У слідства є ймовірні учасники вбивства журналіста Павла Шеремета, однак ці дані потрібно ще довести.
Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі "Радіо НВ". "Ми бачимо передбачуваних учасників цього злочину, але це необхідно довести низкою слідчих дій", – уточнив він.
Луценко пояснив, що не може розповідати інформацію, яку знає зараз.
Павло Шеремет
"112"
Раніше Луценко повідомив, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, яке відбулося три роки тому, з'явилися "гарячі" версії.
Нагадаємо, в Києві 20 липня, в третю річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, проходить акція "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в Києві. При вбивстві використовувався вибуховий пристрій з дистанційним управлінням.
Пізніше слідство у справі Шеремета "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста, але поки її не ідентифіковано". Також поліція засекретила частину матеріалів у справі Шеремета.
Відзначимо, що посольство США закликало до більш ретельного розслідування вбивств українських журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета.
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