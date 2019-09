Убивство журналіста Хашоггі: принц Саудівської Аравії визнав відповідальність

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд визнав, що повинен нести відповідальність за вбивство у Стамбулі журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляється в анонсі документального серіалу Frontline, який з'явився на американському сайті PBS. У ньому також наголошується, що фільм журналіста Мартіна Сміта буде доступний для переглядів 1 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Беру на себе всю відповідальність, тому що це трапилося, коли я був на службі", – сказав принц, який є другою особою в Саудівській Аравії після короля.

Водночас він підкреслив, що не знав про розправу над Хашоггі, адже в королівстві є 20 мільйонів підданих і 3 мільйони держслужбовців. Отже, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд просто не в змозі контролювати дії кожного з них.

Також монарх прокоментував питання про те, чому вбивці Хашоггі летіли з Ер-Ріяда в Стамбул на приватних бізнес-джетах королівського авіапарку. Він запевнив, що у чиновників і міністрів є завдання, зона відповідальності, й вони мають право робити це.

