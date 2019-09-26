Убивство журналіста Хашоггі: принц Саудівської Аравії визнав відповідальність

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд визнав, що повинен нести відповідальність за вбивство у Стамбулі журналіста Джамаля Хашоггі.
Про це повідомляється в анонсі документального серіалу Frontline, який з'явився на американському сайті PBS. У ньому також наголошується, що фільм журналіста Мартіна Сміта буде доступний для переглядів 1 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Убитий журналіст Джамаль Хашоггі
"24 канал"
"Беру на себе всю відповідальність, тому що це трапилося, коли я був на службі", – сказав принц, який є другою особою в Саудівській Аравії після короля.
Водночас він підкреслив, що не знав про розправу над Хашоггі, адже в королівстві є 20 мільйонів підданих і 3 мільйони держслужбовців. Отже, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд просто не в змозі контролювати дії кожного з них.
Також монарх прокоментував питання про те, чому вбивці Хашоггі летіли з Ер-Ріяда в Стамбул на приватних бізнес-джетах королівського авіапарку. Він запевнив, що у чиновників і міністрів є завдання, зона відповідальності, й вони мають право робити це.
For the first time, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman addressed his role in Jamal Khashoggi's murder exclusively to FRONTLINE correspondent Martin Smith. https://t.co/MoPpIj56Q0 pic.twitter.com/hTM7A9LtOX- FRONTLINE (@frontlinepbs) September 26, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
2 жовтня 2018 року Хашоггі зник у Туреччині після того, як увійшов до будівлі саудівського консульства в Стамбулі. Пізніше з'ясувалося, що він був жорстоко вбитий на території диппредставництва.
Туреччина отримала запис вбивства з Apple Watch журналіста. Правоохоронці знайшли фрагменти його тіла в колодязі на території консульства.
В результаті влада Саудівської Аравії визнала злочин. 24 жовтня наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявив, що влада співпрацює з турецьким слідством, щоб винні були покарані.
Водночас у ЦРУ впевнені, що саме принц Саудівської Аравії віддав наказ про ліквідацію неугодного опозиціонера.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".