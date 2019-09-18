Убивство заступника голови ОТГ у Запорізькій області: з'явилися перші фото. 18+

У мережі показали перші кадри з місця вбивства заступника голови Якимівської місцевої об'єднаної територіальної громади Дмитра Кириллова.

Так, на кадрах, викладених на сайті РІА "Мелітополь", можна побачити тіло загиблого, накрите простирадлом.

Жителі Якимівки, які стали очевидцями розправи, в соцмережах почали розповідати подробиці.

"Спускається зі сходинок універмагу повертається після декількох ударів. Чувак із капюшоном на голові, в руках автомат, жертва йому каже: "Ти охр*нів?" Автоматник ще декілька разів, потім лежачого добив в упор і побіг на подвір'я. Звідти "Ланос" сріблястий поїхав", – написав один із місцевих.

Фото з місця вбивства Дмитра Кириллова РІА "Мелітополь"

Фото з місця вбивства Дмитра Кириллова РІА "Мелітополь"

Фото з місця вбивства Дмитра Кириллова РІА "Мелітополь"

Фото з місця вбивства Дмитра Кириллова РІА "Мелітополь"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті Якимівської селищної ради зазначено, що вбитий був заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. Мотиви злочину встановлює поліція, але місцеві жителі припустили, що вбивство пов'язане з торговельними точками в Кирилівці.

Згідно з деклараціями убитого, все його майно перебуває у власності дружини. У володінні родини – декілька земельних ділянок і магазин у Запоріжжі.

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