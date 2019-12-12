Головна Новини
12 грудня • оновлено в 17:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Обшук по справі Шеремета: поліція прийшла до відомого музиканта

15.9т
Читати матеріал російською

У четвер, 12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це він повідомив в Faceook. Обшук відбувається за адресою: Київ, вулиця Старовокзальна, 7в.

"Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прям зараз. У моєму дворі. Буде обшук. Хелп!" – написав він.

Новини
Пропонували взяти на себе вбивство Шеремета: ветеран АТО зробив резонансну заяву

Зазначимо, що сьогодні також у Києві затримали відому військову медичку і волонтерку Юлію Кузьменко.

Андрій Антоненко – лідер гурту Riffmaster, брав участь в АТО, сержант Сил спеціальних операцій.

На початку війни на Донбасі він був волонтером і разом зі своєю групою давав концерти на сході України. Потім уклав військовий контракт. Зараз Антоненко працює в ССО над створенням мобільних рекрутингових груп. Також музикант є автором головної пісні спецназівців "Тихо Прийшов, Тихо Пішов".

Додамо, що Антоненко у червні 2018 року був в гостях у OBOZREVATEL, де розповів, чому вирішив піти воювати на схід України.

"У мене особиста позиція – коли в країні йде війна, чоловік повинен бути в Збройних силах. Якщо чоловік з якихось певних причин, наприклад, по здоров'ю, не може бути в складі ЗСУ – будьте люб'язні, допомагайте армії як можете", – ділився він.

Музикант підкреслював, що для перемоги у війні "логічно, коли війна йде наступальних шляхом". При цьому він наголошував на важливості інформаційної війни – боротьби за уми людей.

"Зброя вбиває фізично, а інформація залазить в мозок, вирішує питання психологічно. Ми знаємо, що найстрашніший ворог – ідейний ворог. Цього ворога можна знищити тільки фізично. Ідейні люди не беруться "нізвідки", не падають з неба. Це люди, яким вносять інформацію, вкладають в мозок, постійно зомбують. Тому інформаційна війна, до складу якої входить не тільки музика, а й художні твори, передачі, фільми, має дуже великий вплив", – розповідав Антоненко.

Андрій Антоненко

Андрій Антоненко

Андрій Антоненко

Андрій Антоненко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Андрій Антоненко (Riffmaster) Павло Шеремет
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України поліція
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
59
91
Смішно
28
Цікаво
15
Сумно
28
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Поможите, вытирана обижают!))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
tosirova tossika
tosirova tossika
Невмерущий Чахлик, пионеры наших бьют !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
васильевич василий
васильевич василий
Вакарчука до кучи не забудьте забрать
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а разве не Путин? а-я-яй...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги