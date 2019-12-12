Обшук по справі Шеремета: поліція прийшла до відомого музиканта

У четвер, 12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це він повідомив в Faceook. Обшук відбувається за адресою: Київ, вулиця Старовокзальна, 7в.

"Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прям зараз. У моєму дворі. Буде обшук. Хелп!" – написав він.

Зазначимо, що сьогодні також у Києві затримали відому військову медичку і волонтерку Юлію Кузьменко.

Андрій Антоненко – лідер гурту Riffmaster, брав участь в АТО, сержант Сил спеціальних операцій.

На початку війни на Донбасі він був волонтером і разом зі своєю групою давав концерти на сході України. Потім уклав військовий контракт. Зараз Антоненко працює в ССО над створенням мобільних рекрутингових груп. Також музикант є автором головної пісні спецназівців "Тихо Прийшов, Тихо Пішов".

Додамо, що Антоненко у червні 2018 року був в гостях у OBOZREVATEL, де розповів, чому вирішив піти воювати на схід України.

"У мене особиста позиція – коли в країні йде війна, чоловік повинен бути в Збройних силах. Якщо чоловік з якихось певних причин, наприклад, по здоров'ю, не може бути в складі ЗСУ – будьте люб'язні, допомагайте армії як можете", – ділився він.

Музикант підкреслював, що для перемоги у війні "логічно, коли війна йде наступальних шляхом". При цьому він наголошував на важливості інформаційної війни – боротьби за уми людей.

"Зброя вбиває фізично, а інформація залазить в мозок, вирішує питання психологічно. Ми знаємо, що найстрашніший ворог – ідейний ворог. Цього ворога можна знищити тільки фізично. Ідейні люди не беруться "нізвідки", не падають з неба. Це люди, яким вносять інформацію, вкладають в мозок, постійно зомбують. Тому інформаційна війна, до складу якої входить не тільки музика, а й художні твори, передачі, фільми, має дуже великий вплив", – розповідав Антоненко.

Андрій Антоненко

Андрій Антоненко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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