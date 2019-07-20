Убивство Павла Шеремета: що відомо зараз і як шанують пам'ять

У Києві 20 липня, у третю річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, проходить акція "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

Організувало її видання "УП", з яким загиблий співпрацював. "20 липня 2016 року в центрі Києва було вбито нашого колегу і друга Павла Шеремета. Через три роки ми так і не знаємо ні імена виконавців, ні замовників вбивства", – написали організатори в Facebook. (Щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте до кінця сторінки).

Акція стартувала о 8:00 на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, де три роки тому підірвали автомобіль журналіста.

Убивство Павла Шеремета "УП"

Після неї організатори запрошують усіх бажаючих на перегляд журналістського фільму-розслідування "Вбивство Павла" в кінотеатр "Ліра".

Крім того, як повідомляє сайт Білоруської асоціації журналістів, на батьківщині Шеремета його колеги збираються відвідати могилу на Північному кладовищі в Мінську.

Що далі

Відзначимо, що на даний момент імена замовників і виконавців невідомі. 6 липня поточного року екс-генпрокурор Віктор Шокін зробив сенсаційну заяву про справу. Він вказав, що до вбивства журналіста Павла Шеремета може бути причетний один із нардепів, який і зараз займає досить високу посаду.

Крім того, журналісти поцікавилися ходом справи на даний момент. Зокрема, на запит видання "Сегодня" в ГПУ відповіли, що "хід досудового розслідування триває", і перебуває "під постійним контролем Генерального прокурора України".

Також ситуацію прокоментували в Офісі президента.

"Президентом України В. Зеленським заслухано звіт міністра внутрішніх справ України А. Авакова про хід досудового розслідування... Офісом президента України в Національну поліцію України направлено запит щодо здійснення аналізу стану розслідування", – лаконічно відповіли там на запит "УП".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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