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Убивство Павла Шеремета: що відомо зараз і як шанують пам'ять

2.2т Читати матеріал російською

У Києві 20 липня, у третю річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, проходить акція "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

Організувало її видання "УП", з яким загиблий співпрацював. "20 липня 2016 року в центрі Києва було вбито нашого колегу і друга Павла Шеремета. Через три роки ми так і не знаємо ні імена виконавців, ні замовників вбивства", – написали організатори в Facebook. (Щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте до кінця сторінки).

Акція стартувала о 8:00 на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, де три роки тому підірвали автомобіль журналіста.

Убивство Павла Шеремета

Убивство Павла Шеремета

"УП"

Після неї організатори запрошують усіх бажаючих на перегляд журналістського фільму-розслідування "Вбивство Павла" в кінотеатр "Ліра".

Крім того, як повідомляє сайт Білоруської асоціації журналістів, на батьківщині Шеремета його колеги збираються відвідати могилу на Північному кладовищі в Мінську.

Що далі

Відзначимо, що на даний момент імена замовників і виконавців невідомі. 6 липня поточного року екс-генпрокурор Віктор Шокін зробив сенсаційну заяву про справу. Він вказав, що до вбивства журналіста Павла Шеремета може бути причетний один із нардепів, який і зараз займає досить високу посаду.

Крім того, журналісти поцікавилися ходом справи на даний момент. Зокрема, на запит видання "Сегодня" в ГПУ відповіли, що "хід досудового розслідування триває", і перебуває "під постійним контролем Генерального прокурора України".

Убивство Павла Шеремета: що відомо зараз і як шанують пам'ять
Убивство Павла Шеремета: що відомо зараз і як шанують пам'ять

Також ситуацію прокоментували в Офісі президента.

"Президентом України В. Зеленським заслухано звіт міністра внутрішніх справ України А. Авакова про хід досудового розслідування... Офісом президента України в Національну поліцію України направлено запит щодо здійснення аналізу стану розслідування", – лаконічно відповіли там на запит "УП".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особа
Павло Шеремет
Місце
Україна Київ
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Сало Уронил
Сало Уронил
как там убивцы Олеся Бузины.не загулялись на воле?
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