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Убивство Гандзюк: суд ухвалив рішення по Мангеру

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Шевченківський райсуд Києва відмовився взяти під варту голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

При цьому було прийнято рішення одягнути електронний браслет і забрати у нього закордонні паспорти. Термін дії запобіжного заходу – 60 днів, до 1 червня, повідомляє "Громадське".

Владислав Мангер при цьому заявив, що незадоволений рішенням суду і буде його оскаржувати.

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Убивство Гандзюк: суд ухвалив рішення по Мангеру

Не задоволені також і активісти, які сподівалися, що засідання суду 2 квітня закінчиться для підозрюваного арештом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Катерина ГандзюкВладислав Мангер
Місце
Україна
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