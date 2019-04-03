Убивство Гандзюк: суд ухвалив рішення по Мангеру

Шевченківський райсуд Києва відмовився взяти під варту голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
При цьому було прийнято рішення одягнути електронний браслет і забрати у нього закордонні паспорти. Термін дії запобіжного заходу – 60 днів, до 1 червня, повідомляє "Громадське".
Владислав Мангер при цьому заявив, що незадоволений рішенням суду і буде його оскаржувати.
Не задоволені також і активісти, які сподівалися, що засідання суду 2 квітня закінчиться для підозрюваного арештом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Зі свого боку Мангер відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
Генпрокуратура повідомила покрокову схему організації вбивства Гандзюк, назвавши імена головних підозрюваних.
15 лютого заставу було внесено і підозрюваного голову Херсонської облради випустили з СІЗО.
Також активісти звинуватили керівника Нацполіції Херсонської області Артура Мерікова у причетності до вбивства Катерини.
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