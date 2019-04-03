Убивство Гандзюк: суд ухвалив рішення по Мангеру

Шевченківський райсуд Києва відмовився взяти під варту голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

При цьому було прийнято рішення одягнути електронний браслет і забрати у нього закордонні паспорти. Термін дії запобіжного заходу – 60 днів, до 1 червня, повідомляє "Громадське".

Владислав Мангер при цьому заявив, що незадоволений рішенням суду і буде його оскаржувати.

Не задоволені також і активісти, які сподівалися, що засідання суду 2 квітня закінчиться для підозрюваного арештом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram