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Убивство Гандзюк: опубліковано гучне розслідування

1.3тЧитати матеріал російською

Підозрюваний у вбивстві активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк, Ігор Павловський контактував у день замаху з херсонськими правоохоронцями.

Часті дзвінки зафіксували і в інші ключові для розслідування дні. Про це йдеться в матеріалі "Слідства.Інфо".

Журналістам вдалося отримати інформацію про телефонні розмови Павловського. Як з'ясувалося, в день нападу, вранці 31 липня, підозрюваний дзвонив голові Чаплинського міжрайвідділу СБУ Антону Запорожцю. Примітно, що правоохоронець живе в тому ж будинку, де жила Гандзюк. Однак подробиці дзвінка він розкривати відмовився.

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Ігор Павловський

Ігор Павловський

Facebook Ігор Павловський

Знайшовся зв'язок також і з правоохоронцями, які розслідували підпал лісу в Олешках у травні 2018 року, який називають однією з імовірних причин переслідування Гандзюк.

Так, майже 30 дзвінків зафіксовано главі міжрайвідділу СБУ в Олешківському районі Борисові Плахуті. Павловський мав також три телефонні розмови з тодішнім начальником Новокаховської поліції Сергієм Сидоренком.

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

Politeka

Крім того, було встановлено, що понад 160 разів протягом півроку Павловський розмовляв із керівником Новокаховської прокуратури Олександром Королем і майже 80 разів – із заступником прокурора Херсонської обласної прокуратури Костянтином Шабуняєвим.

Відзначається, що обидва запевнили, що обговорювали тільки робочі питання в зв'язку з запитами народного депутата Миколи Паламарчука, помічником якого був Павловський. Однак, ця інформація була спростована як самим нардепом, так і журналами запитів у поліції і СБУ Херсонської області.

Примітно, що коли були затримані нападники на Гандзюк, Павловський розмовляв уже з начальником місцевої колонії Олександром Гусарєвим, який і взагалі запевнив журналістів, що не знає, хто це.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Катерина ГандзюкМикола Паламарчук
Місце
Україна
Теги
померла Катя ГандзюкГандзюк
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